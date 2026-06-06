Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, AA Spor Masası'nın konuğu oldu Açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı-lacivertli kulübe dünya yıldızlarını getirecek olmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Anadolu Ajansının (AA) İstanbul'daki Uluslararası Haber Merkezi'nde Spor Masası programına katılan Hakan Safi, soruları yanıtladı.

Hakan Safi, diğer başkan adayı Aziz Yıldırım ile arasındaki en büyük farkın ne olduğu yönündeki soruya, "Bu işler 50 ile 65 yaş arasında yapılır. Çok kolay ve çok zor bir görev aynı zamanda. Ben de 15 ay yöneticilik yaptım. Dolayısıyla Fenerbahçe'mizin durumunu içeriden gözleme fırsatım oldu. Fenerbahçe'nin derdini, tasasını, nasıl yönetildiğini de gördüm. Bizim geceyle gündüz, siyahla beyaz kadar farkımız var. Sevgili başkanımız, geçmişte yaşamayı seviyor, geçmişteki tartışmaların içinde kalmayı seviyor. Ben hayatım boyunca hep önüme baktım, hep ileri baktım. Tabii ki geçmiş hatalarımızdan ders aldık ama geçmişimizle de hesaplaşırken de kin tutmadık, nefret tohumu ekmedik, kibirli olmadık." yanıtını verdi.

Fenerbahçe'yi 2050'li yıllara nasıl hazırlayacaklarıyla ilgili hayaller kurduklarını anlatan Safi, "Ama kıymetli rakibimiz, efsane başkanımız da devamlı eskiyle uğraşıyor. Ben 'Sportif direktör olmayacak.' diyorum, o 'Sportif direktör olacak.' diyor. Ben 'Dünya yıldızı getirdim, kontratı burada.' diyorum, o 'Yalan.' diyor. Daha biz kendimizi nasıl anlatacağız Aziz Başkanımıza? Yani nasıl ispat edeceğiz? Artık herhalde noterden evrak göndereceğiz kendisine. Fenerbahçeli Hakan Safi olarak benim sözüm her zaman kanundan kıymetli. Sözümü verdiğim zaman yaparım, tutarım. Bugün üçüncü transferimizi açıkladık. Hala onlara bile türlü türlü kılıf bulmaya çalışıyor. Hani 'Fark ne?' diyorsun ya; geceyle gündüz kadar, siyahla beyaz kadar farklıyız." diye konuştu.

Aziz Yıldırım'ım kendisini kulübün sahibi sandığını ileri süren Safi, "Halk arasında laf vardır; yukarıdan konuşuyor. Ben de kongre üyesiyim. Fenerbahçe camiasının sahibi 30 milyon taraftar, onun adına 65 bin kongre üyesi. Kongre üyesi teveccüh gösterirse bizler geliriz orada o emaneti alır, taşırız. Bu koltuklar emanet, buranın sahibi değiliz. Fenerbahçe'nin patrona, lidere ihtiyacı yok; Fenerbahçe'nin neferi olacak idarecilere, başkanlara ihtiyacı var. Taraftarımız, camiamız teveccüh gösterirse biz alır o bayrağı yukarı taşımaya çalışırız. Ama gelip de kulübün üzerinde kendimizi göstermeyiz." ifadelerini kullandı.

"Ben topçunun kendisiyle, babasıyla ve kulübün sahibiyle görüşürüm"

Aziz Yıldırım adına çok üzüldüğünü belirten Hakan Safi, "Bir 'Mbappe'yi alacağım.' diyor. İsmini söyleyemiyor bir tane yönetici. Sonra 'Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisini alacak paramız yok.' diyor. Anlayamıyoruz açıkçası yani hangisi doğru, hangisi yanlış? Burası Fenerbahçe Kulübü, herkes ettiği sözün arkasında duracak. Sonra insanlara ettiği sözü ne yaparlar, yedirirler. İnşallah Allah bizi o konuma da düşürmesin. Vallahi ben dinlerken üzülüyorum, şaşırıyorum. O yüzden Fenerbahçe'mizi büyük hedefler doğrultusunda ilerletmek için de biz 'Dünya yıldızlarını getireceğiz.' dedik. Getirmenin de keyfini yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kerem Aktürkoğlu transferini Türk spor tarihinde olmayan bir modelle tek başına üstlendiğini aktaran Safi, "Fenerbahçe'ye de hediye ettim. İmaj hakları kontratıyla Fenerbahçe'miz şu an Kerem'i kullanmaya devam ediyor. Bu bile çok büyük bir gösterge." dedi.

Hakan Safi, Londra'da bir menajerle görüştüğü ve temsilcisi olduğu bir oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi için görüşme yaptığının duyurulması için 2 milyon dolar teklif ettiği yönündeki iddialarla ilgili şunları kaydetti:

"Arkadaşlar, ben uluslararası ticaret yapan bir firmanın sahibiyim. Birçok şirketim var, 80'den fazla ülkeyle de ticaret yapıyorum. Hiçbir menajere de ihtiyacım yok. Sağ olsun, gidiyoruz; yaptığımız ticaret vesilesiyle dostlarımızın, arkadaşlarımızın da bu kulübün sahibini, bu kulüpteki oyuncunun da kendisini menajersiz buluyoruz. Menajerli bulsak zaten daha pahalıya mal olur bu işler. O yüzden benim yaptığım işleri de anlamıyor, anlamak istemiyor, ha bire karalamaya çalışıyor. Ben topçunun kendisiyle, babasıyla ve kulübün sahibiyle görüşürüm. Menajerlerle de görüşmem. Bu benim tarzım değil."

"Ekibimizle beraber Greenwood üzerinde karar kıldık"

İngiliz futbolcu Mason Greenwood'un uzun zamandır takip ettikleri bir oyuncu olduğunu anlatan Safi, "İnanılmaz asistleri var, inanılmaz istatistikleri var. Ben de istatistikleri, rakamları çok seven ve bilen birisi olarak bu arkadaşımızın son 2-3 yıllık performansına da baktım. Bizim de oraya 3-4 alternatifimiz vardı ama yaptığımız değerlendirmeler sonucunda ekibimizle beraber Greenwood üzerinde karar kıldık ve bunu da uzun zamandır zaten kendisiyle de konuşuyoruz. Dünya yıldızı büyük transferleri yapmak öyle kolay değil, zaman alıyor. Dolayısıyla kendisiyle de bugün anlaşmamızı da yaptık. 4 yıllık bir kontratımız var." diye konuştu.

Safi, seçilmesi halinde transfere 250 milyon avro harcayacağını vurgulayarak, "Biz ilk önce dünya yıldızları getirmenin derdindeyiz. İlk önce gelenler bir gelsin, gidenleri daha sonra hep beraber göndeririz. Orada çok çeşitli B, C, D planlarımız var." dedi.

Hakan Safi, sarı-lacivertli takımın başına yerli ya da yabancı teknik direktör tercihiyle ilgili soruya, "Benim gördüğüm, Fenerbahçe'nin sportif direktöre ihtiyacı yok. Yabancı hoca değil, 'Türkiye ligini bilen hoca.' dedim. Yerli de olabilir yabancı da olabilir. Fenerbahçe'nin ne yazık ki bir sene sonra yeni seçimi var. Biz her ne kadar planlarımızı bir yıllık da yapsak, bizim esas planlarımız 1+3 yıllık. Biz hesabımızı ona göre yapıyoruz ama ilk önce birinci yılımızda Fenerbahçe'mizin şampiyonluğa ulaşması lazım. Ben 3 yıllık bir yönetim olsaydım, Fenerbahçe'mize 3 yıllık kontrat yapardım hocayla. O yüzden 'Türkiye ligini bilen hoca.' dedik. Onu da inşallah yaptığımız transferlerden sonra da, seçimden sonra mazbatayı aldıktan sonra ilk haftasında hemen açıklayacağız." yanıtını verdi.

"Hakan Safi söz veriyorsa yapar"

Başkan adayı Hakan Safi, transferlerinin hepsini seçimden sonra açıklayacağını dile getirdi.

Transfer başta olmak üzere birçok planlarının hazır olduğunu aktaran Safi, "Hakan Safi söz veriyorsa yapar. Hakan Safi'nin olduğu yerde umut vardır ve sözünü tutan bir adamdır. 'İki dünya yıldızı, A Milli Takım oyuncusu alacağım.' dedim. Birinin sözünü aldık, gerçekleştireceğiz. Bunların hepsi bizim verebileceğimiz şahsi taahhütlerimiz. Çünkü seçim var, mazbatayı aldıktan sonra inşallah bunları gerçekleştireceğiz. İkinci, üçüncü oyuncumuz da olur. Onların görüşmelerini yapıyoruz. Islak imza olmadan bir şey açıklamak istemiyorum. Sadece ipuçları veriyorum. 'İki veya üç yerli dünya yıldızı, iki veya üç de dünya yıldızı yabancı oyuncu.' diyorum. Bunların bir kısmını yaptık. Sözümün bir kısmını yerine getirdim. Demek ki doğru yolda ilerliyorum."

A Milli Futbol Takımı'nın ve Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu ile 2 yıldan bu yana görüştüğünü de anlatan Safi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer oyuncularla görüştüğüm gibi hiçbir sorunum yok. Sonuçta ben milli takım sevdalısıyım. Milli takım 24 senesonra Dünya Kupası'na gidiyor. Federasyon başkanımızla da ilişkimiz futbol sevdalısı biri olarak da güzel bir şekilde devam ediyor. Ben Eylül 2025'ten beri de federasyonla görüşmelere devam ediyorum. Milli takım soyunma odasına da gidiyorum. Milli takıma prim de veriyorum. O yüzden karşılıklı güven şeklinde tüm oyuncularımızla görüşüyoruz. Bizim de oyuncularımız var. Herkesle de görüşüyorum. Herkesin de Hakan ağabeyiyim, Hakan başkanıyım. Herkes beni sever. Helali hoş olsun, prim verdik. Milli takımımız da 24 sene sonra Dünya Kupası'nda, inşallah güzel sonuçlar alacak. Ben de inanıyorum. İnanmak başarmanın yarısı derler. İyi bir jenerasyonumuz var. ABD'den kupayla döneceğimize yürekten inanıyorum. Bu gibi prim açıklayan milli takım sevdalıların da çoğalmasını diliyorum."

GYO projeleri

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, kulüp gelirlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın stat gelirinin 120 milyon avro civarında olduğunu anlatan Safi, şunları kaydetti:

"Bizler de yönetici olduğumuz dönemlerde Fenerbahçe'nin gelirlerinin en başında stat gelirleri geliyordu. Daha sonra sponsorluk gelirleri, Fenerium satışları... Burada bizim de gördüğümüz UEFA kriterlerinden dolayı kapasitenin 52 bin 500'den 45 bine düşürülmesi, rakibimizin 55 bine çıkması, diğer rakibimizin de 40 bine çıkması... Fenerbahçe'miz gelmiş olduğu noktada stat geliri 80 milyon avro civarında. Rakibimizin de 120 milyon avro civarında olduğunu görüyorum. 40 milyon avro gelir eksikliğimiz var. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyoruz. Oradan da 40 milyon avro eksikliğimiz var. Fenerium gelirlerimiz var, orada da ikinci durumdayız. Amatör branşlarımıza harcadığımız para rakiplerimize göre oldukça fazla. Onlarla gurur duyuyoruz. Benim bildiğim her sene eksik gelirle başlıyoruz. Bu futbol takımına ve tüm amatör branşlara yansıyor. İlk reçetemiz stadımızın 64 bin 500'e çıkarılması. Dolayısıyla bugüne göre yüzde 40 kapasiteyi artırıyoruz. Fenerbahçe'ye buradan gelir gelecek. Bununla beraber şampiyon olacağız, yeni bir gelir gelecek. Forma satışlarımız artacak. Fenerbahçe'ye yeni isim adı altında Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) projeleri yapacağız. Bir milyon metrekare. Türk spor veya Fenerbahçe tarihinde bu kadar metrekareyi kazandıran bir şahıs olarak konuşuyorum. Fenerbahçe buralarda çok ciddi inşaat yapacak. Fenerbahçe GYO kurulacak. Fenerbahçe markası çok büyük, kullanamıyoruz. Amacımız Fenerbahçe'yi milyar avroluk bir takım yapmak. Fenerbahçe'nin 5 milyar avro olan marka değerinin maalesef yüzde 10'unu kullanıyoruz. Yeni projelerimizle bu markalara kısa sürede ulaşacağız."

Bütün odağının seçim kazanmak olduğunun altını çizen Hakan Safi, "Ben hayatımda kendi girdiğim hiçbir seçimi kaybetmedim. Benim de böyle bir istatistiğim var. Rakamlar da yalan söylemiyor. Seçimi de inşallah kazanacağız. Bir an önce 8 Haziran'da başkanlık koltuğuna oturup Fenerbahçe'me hizmet etmek istiyorum. Derdim, tasam, bütün enerjim, cesaretim, iştahım Fenerbahçe'nin daha iyi olması yönünde. Başka hiçbir şey yok. Başka bir madde de düşünmek istemiyorum." dedi.

Seçilmeleri halinde Aziz Yıldırım'ın kendilerine destek vermeyeceğini düşündüğünü dile getiren Safi, şöyle konuştu:

"Biz herkesten destek bekleriz de kendisinin destek vermeyeceğini bildiğim için kendimizi yormaya da gerek yok. Bugüne kadar vermiş mi? 2018 seçimlerini kaybetti. 2018'den bu yana bir kez stada geldi mi? Bir kez destek açıklamasında mı bulundu? 'Arkadaşlar iyi gidiyorsunuz mu? dedi. Ne yaptı? Bunları yapmayan kişi bana mı destek olacak? Göreceğiz. Ben Fenerbahçeliyim. Ben seçimi kazanacağım. Benim sevdam yönetici olmadığım yerlerde devam etti. Fenerbahçelilik, makam sahibi olmadığın dönemlerde bırakmak değildir. Ben böyle gördüm. Ömrüm boyunca da nasip olur. Fenerbahçe için tarih 8 Haziran'dan sonra yeniden başlayacak. Bütün hayalimiz ve hedefimiz bu. Başka bir derdimiz yok."

"Fenerbahçe'nin kontratlı her oyuncusu bizim için değerlidir"

Hakan Safi, sarı-lacivertli formayı giyen her oyuncun kendileri için değerli olduğunu vurgulayarak, "Kadro yapılanması yapılacak. Olacak veya olmayacak oyuncular olacak. Yabancı sınırı var. Dolayısıyla gerçekler çerçevesinde çalışmamız gerekiyor. Dünya Kupası bitsin, saydığımız (Livakovic, Amrabat gibi) değerli oyuncuları gerektiği gibi Fenerbahçe değerlendirecek. En doğru kararları hep beraber alacağız. Fenerbahçe'nin kadro yapılanması fazla gibi duruyor. Bizim de B, C ve D planlarımız var. Zamanı gelince doğru şekilde değerlendireceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"Hiç kimse Fenerbahçe'mize dünya yıldızları getirmemize engel olamayacak." diyen Hakan Safi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz de sonuçta milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Bu işin nasıl yapıldığını biliyoruz. Bunları söyleyenlerin hepsi bu işleri bilmeyen insanlar. Çağ onları bırakmış. Onlar zamanın gerisinde kalmışlar. Fenerbahçe'nin birçok enstrümanı var. Biz de bunları yaparken finansçılarımızla yönetiyoruz. Bu işlerin Fenerbahçe'de yapılmadığını gördüğüm için de ben yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin tabii borcu vardır. Fenerbahçe'mizin finans borcu yoktur. Kısa ve uzun vadede yükümlülükleri vardır. Fenerbahçe her zaman doğru modelleri bulacaktır. Biz bakkal dükkanı işletmiyoruz. Biz kocaman şirketler yönetiyoruz. Hepsi halkın, basının önündeki şirketler. Fenerbahçe'yi inşallah yeni finans yöntemleriyle çok farklı yerlere götüreceğiz. Herkes takdirle izleyecek. Fenerbahçe'nin bir kuruşuna zarar getirmeyiz, getirenlere de izin vermeyiz. O yüzden boş tehditlere karnımız tok."

Eski bir sporcu olduğunu vurgulayan Hakan Safi, "Soyunma odalarının nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Ben de yöneticilik döneminde de soyunma odasına girdim, doğrudur. Kimse girmemden rahatsız olmadı. Soyunma odasına giriş vardır, bir de giriş şekli vardır. O yüzden biz yatağımızın yorganımızın bir tanesini Samandıra'ya, bir tanesini de kulübe getireceğiz. Bütün mesaimizi buradaki yerlere harcayacağız. O yüzden arkadaşlarımızı kulübün her yerinde göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Transferle ilgili her an yeni gelişmelerin olabileceğini belirten Safi, "Bugün bile yeni bir şeyler olabilir, transferle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetişirse açıklayacağız, ıslak imza olursa da söyleyeceğiz. 8 Haziran'da mazbatamızı aldıktan sonra da bunları hızlı bir şekilde bitirip işimize bakacağız. O yüzden benim olduğum her yerde umut vardır. Her an her şey de olabilir." dedi.

"Fenerbahçe'mizi hangi vizyonun yöneteceğine camia karar verecek"

Hakan Safi, sarı-lacivertli camiaya seslenerek, konuşmasını noktaladı:

"Fenerbahçe'miz yarından itibaren kongreyi yaşayacak. Bir demokrasi şöleni olacak. İki zihniyetin oylaması olacak. Bir tarafta kendi saltanatının devam etmesini isteyen bir yönetim, bir tarafta da 'Fenerbahçe, Fenerbahçelilerindir.' diyen bir yönetimin oylaması olacak. Bir taraf 'Bu işin lideri, patronu benim.' diyor. Bir taraf da 'Bu işin sahibi sizsiniz, sizin emanetinize sahip çıkmak isteyen bir yönetim var.' diyor. İki farklı ekol var. Bunun da oylaması olacak. Fenerbahçe'mizi hangi vizyonun yöneteceğine Fenerbahçe camiası karar verecek. Herkesin sandıklara sahip çıkmasını istiyoruz. Hangi yönetim anlayışının olmasını istiyorlarsa bunun sandıklara yansıyacağını düşünüyoruz. Herkesi sandıklara davet ediyoruz. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını diliyorum. Seçim biter, seçimden sonra herkes başkanın etrafında toplanır. Bir dahaki seçime kadar da bir daha kimse sesini çıkarmaz. Fenerbahçelilik bunu gösterir. Benim için de bunlar geçerli. Güzel, hayırlı bir kongre olmasını diliyorum."