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Fenerbahçe İstanbulspor'u yenerek şampiyonluk için umutlanıyor

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in son haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Galatasaray'ın da kaybetmesi halinde Fenerbahçe şampiyon olacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında sahasında oynayacağı İstanbulspor ile ligde 50. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, maçtan galip ayrılıp ezeli rakibi Galatasaray'ın da Konya'da kaybetmesi halinde şampiyon olacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da İstanbulspor'u konuk edecek. Müsabaka öncesi sarı-lacivertliler, 37 haftada 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 96 puanla ikinci sırada bulunuyor. Ligden düşmesi haftalar öncesinden kesinleşen sarı-siyahlılar ise 37 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 26 mağlubiyet aldı ve 16 puanla son sırada yer alıyor. İstanbulspor'un ayrıca Trabzonspor maçında sahadan çekilmesi sonrası 3 puan cezası bulunuyor. Şampiyonluk ve ligden düşme ihtimali bulunan takımların maçlarının aynı saatte oynanacağı son haftada Fenerbahçe, İstanbulspor'u yenerek, ezeli rakibinin Konyaspor deplasmanında kaybetmesini bekleyecek. Geçtiğimiz hafta derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup ederek puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.

Ligde 50. randevu

Fenerbahçe ile İstanbulspor ligde 50. kez mücadele edecek. Geride kalan 49 maçta sarı-lacivertliler 35 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-siyahlarılar hanesine 3 puan yazdırdı. 6 müsabaka ise beraberlikle noktalandı. Bu süreçte Fenerbahçe 92 gol atarken, İstanbulspor 32 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-1 kazandı.

26 maçlık yenilmezlik serisi

Fenerbahçe ligde oynadığı son 26 karşılaşmayı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Kayserispor'u 2'şer kez, Sivasspor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Pendikspor, Trabzonspor, Adana Demirspor, Kayserispor ve Galatasaray'ı mağlup etti. Ligin ilk yarısında oynanan Adana Demirspor, Galatasaray ile ligin ikinci yarısındaki Samsunspor, Alanyaspor, Sivasspor ve Konyaspor maçlarından da sahadan berabere ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde 5 futbolcu cezalı

Sarı-lacivertlilerde derbide kırmızı kart gören Alexander Djiku ile sarı kart cezalısı Michy Batshuayi'nin yanı sıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan men cezası alan Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder de maç kadrosunda olmayacak.

Son 4 maç 23 gol

2022 yılında Süper Lig'e yeniden yükselen İstanbulspor'un Fenerbahçe ile oynadığı son maçlar gol düellolarına sahne oldu. İki ekip arasında oynanan 3'ü lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere son 4 maçta 23 gol atıldı. Sarı-lacivertliler bu süreçte 3 galibiyet alırken, bir müsakada da 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Cengiz Ünder'in kariyer maçı

Sezon başında Marsilya'dan transfer edilen milli futbolcu Cengiz Ünder, kariyer rekorunu İstanbulspor karşısında elde etti. 7 Ocak 2024'te oynanan maçta Cengiz, İstanbulspor filelerini 4 kez havalandırırken kariyerinde bir maçta en çok gol attığı müsabakayı oynadı. 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 24 lig maçında görev alırken 9 kez gol sevinci yaşadı.

Volkan Bayarslan düdük çalacak

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında oynanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcığlu ile Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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