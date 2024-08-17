Üye Girişi
Haberler

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olduğu Göztepe karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Öte yandan sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, deplasman tribününe gittiği esnada saldırıya uğradı. Koç, arkadan gelip saldıran bir kişinin müdahalesi sonrasında kendisini yerde buldu. Olayın ardından duran maç Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Ev sahibi takımda Kubilay Kanatsızkuş, sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi. Solet'ten seken topu Romulo filelere gönderdi. Ancak 30. dakikadaki bu gol, VAR incelemesinin ardından golden önce Kubilay'ın İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

FENERBAHÇE PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, 45+1 dakikada Osayi-Samuel'e ceza sahası içerisinde yapılan faul sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko, topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

EN-NEYSRİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden 1 gol daha buldu. Yeni transfer En-Neysri, 45+7. dakikada Szymanski'nin yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Faslı golcü böylelikle, ilk 11'de başladığı ilk maçta Fenerbahçe'deki ilk golünü atmış oldu. İlk yarı da bu golle birlikte 2-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

ALİ KOÇ SALDIRIYA UĞRADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Koç'a yabancı madde yağdı. Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip saldırdı ve Koç bu saldırı üzerine yere düştü. Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

KORAY FARKI 1'E İNDİRDİ

Olayın ardından duraklatılan maç, Ali Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti. Göztepe, müsabakanın 68. dakikasında Koray Günter'in golüyle farkı 1'e indirdi.

Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

ROMULO SKORU BELİRLEDİ

Beraberlik için yüklenen Göztepe, aradığı golü son dakikada buldu. Sarı-kırmızılılar, Romulo'nun 90+5. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Ali Koç Ali Koç Futbol Spor Futbol Spor Haberler

500

Yorumlar (10)

Furkan inci:

paran olması şampiyon olacağın anlamına gelmez ruhun ve vizyonu olması lazım ben hiç para dolu bir çantanın gol attığını görmedim ne yazık ki bu sene de Hüsran olacak Fenerbahçe için

79
14
yanıtYanıtla
Kemal Demir:

İsmail Kartal goreve

49
6
yanıtYanıtla
Caner Alp:

Yüzümüz gülmeyecek mi arkadaş bu senede mi boş geçecek.

34
0
yanıtYanıtla
Yasar Unal:

2-0'dan 2-2'ye gelmek sıkıntılı bir durum. Daha çok maç var elbette. Bu sene lig farklı olacak. Ancak FB hala Mourinho'nun oyun sistemine alışamadı. Bu çok net.

23
9
yanıtYanıtla
isa yatar:

Arkadaşlar geçen seneden farklı bir Fenerbahçe var mı? Bence var daha kötü;(

23
1
yanıtYanıtla
Arif İnanç:

Ne sistemi var Fenerbahce'nin? Yediği tüm hileleri bakınız hepsi hatalarla doku ve boş boş atılan goller. Ferdi sakattı da neden aldınız oyuna? Fred neden kulübede. Kulübede demek sahaya hazır demek. Kimi kandırıyorsunuz? Ferdi gidecekse gitsin. Oyun hile oynamıyor adam. Sakat ise almayın kulübeye. Yeter ya. Çok mu farkı var Geçen seneki takımdan? Frensiz olmaz. Ama kulübe oturabilir. Demek öyle Sayın Mourinho. Yine bize hüsran, yine bize hasret mi var yani?

18
0
yanıtYanıtla
Mr Wagyu:

Ay em Jose moyinho

15
0
yanıtYanıtla
Tamer Ozsan:

Fenerbahçe'nin penaltı pozisyonu penaltı değil, maximenin pozisyonu kırmızı kart zaten maçta başka bir şey yoktu.

7
1
yanıtYanıtla
Temha Arak:

sagolsunlar yesiler fenwrbahceyi ismail kartal.aziz yildirim artik el atin su takima

4
3
yanıtYanıtla
Motto Premium Hotel info:

eğer ısmaıl kartal gelırse adam degıl.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title