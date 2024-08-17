Fenerbahçe, Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamlamasına rağmen rakibiyle 2-2 berabere kalarak ilk puan kaybını yaşadı.

GÖZTEPE'NİN GOLÜ VAR'A TAKILDI

Ev sahibi takımda Kubilay Kanatsızkuş, sol kanattan getirdiği topu içeriye çevirdi. Solet'ten seken topu Romulo filelere gönderdi. Ancak 30. dakikadaki bu gol, VAR incelemesinin ardından golden önce Kubilay'ın İsmail'e faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.

FENERBAHÇE PENALTIDAN GOLÜ BULDU

Fenerbahçe, 45+1 dakikada Osayi-Samuel'e ceza sahası içerisinde yapılan faul sonrasında penaltı kazandı. Topun başına geçen Dzeko, topu filelere gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

EN-NEYSRİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertliler, ilk yarı bitmeden 1 gol daha buldu. Yeni transfer En-Neysri, 45+7. dakikada Szymanski'nin yaptığı ortayı arka direkte kafa vuruşuyla filelere gönderdi ve farkı 2'ye çıkardı. Faslı golcü böylelikle, ilk 11'de başladığı ilk maçta Fenerbahçe'deki ilk golünü atmış oldu. İlk yarı da bu golle birlikte 2-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle tamamlandı.

ALİ KOÇ SALDIRIYA UĞRADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe deplasmanında saldırıya uğradı. Bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe yönelen Koç'a yabancı madde yağdı. Ali Koç saha kenarında yürürken arkadan biri gelip saldırdı ve Koç bu saldırı üzerine yere düştü. Saha kenarındaki emniyet güçleri, Ali Koç'a saldıran şahsa derhal müdahalede bulundu.

KORAY FARKI 1'E İNDİRDİ

Olayın ardından duraklatılan maç, Ali Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti. Göztepe, müsabakanın 68. dakikasında Koray Günter'in golüyle farkı 1'e indirdi.

ROMULO SKORU BELİRLEDİ

Beraberlik için yüklenen Göztepe, aradığı golü son dakikada buldu. Sarı-kırmızılılar, Romulo'nun 90+5. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.