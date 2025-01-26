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Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı

Canlı anlatım! Kadıköy'de ilk düdük çaldı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Maçın VAR hakemi olarak ise Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad görev yapıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 19 maç oynadığı Süper Lig'de 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 45 puanla 2. sırada yer alıyor. Sezonun dikkat çeken takımlarından birisi olan Göztepe ise bu süreçte 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 34 puan toplayarak kendisine 5. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri.

Göztepe: Lis, Lasse, Koray, Heliton, Bokele, Djalma, Miroshi, Dennis, Tijanic, Romulo, Juan.

CANLI ANLATIM

1' İlk düdük çaldı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSinan Bulduk:

Feneri yarışın içinde tutmak için bakalım Göztepe’nin aleyhine nasıl operasyonlar yapılacak..

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Haber YorumlarıKöksal Çelik:

Mener hakemle kazanır şansa bırakmazlar yarışta tutarlar

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