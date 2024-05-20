Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi galibiyetini değerlendirdi Açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray galibiyetinin ardından, "Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik." dedi.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne kafileyi taşıyan otobüsle birlikte gelen Ali Koç, daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'yle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Derbi galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Koç, alınan 3 puanı 7'den 70'e tüm Fenerbahçelilere armağan ettiğini belirtti.

Sadece bir derbi galibiyeti almadıklarının altını çizen Koç, "Bir derbi galibiyetinden çok daha büyüğüydü. Kendi sahalarında şampiyonluk kutlatmadık. Bugün gerçek şampiyonun kim olduğunu şerefsizlere, haysiyetsizlere, hırsızlara, alçaklara gösterdik. Bunun için de takımımıza teşekkür ediyorum. Kahramanca savaştılar, mücadele ettiler. 81 dakika 10 kişi olmamıza rağmen, böyle bir hakeme rağmen umudumuzu son haftaya taşımaya vesile oldular. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Sezon içinde 6 derbi maçın 4'ünü kazandıklarını, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldıklarını dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Biz sistemi yenemedik. Ama bu sistemi yerle bir etmeye az kaldı. Bunu sadece Fenerbahçe değil pek çok kulüp istiyor. Birileri 'Bir avuç kulüp' diye hitap ediyor ama az kaldı. Bugün niye Süper Kupa'ya yabancı hakem istediğimizin, bu şartlarda çıkmak istemediğimizin, sezon boyunca yabancı hakem diye haykırdığımızın en güzel özeti bugün tescil edilmiştir. Sadece faullere bakın, olağanüstü bir tablo ortaya çıkıyor. Bugün biz 10 faul yapmışız, 6 sarı kart, 1 kırmızı kart gördük. Rakibimiz 18 faul yaptı, 4 sarı kart gördü. Bizim bugün cezalı, sakat oyuncularımız vardı. Ama buna rağmen bu mücadeleyi sergiledik. Onlarla gurur duyuyorum. Sistemi yenemedik ama yaklaşıyoruz. Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul çağrısından sonra taşlar yerine oturmaya başladı. Bir ve bütün olduğumuz zaman bu bataklığı kurutabiliriz."

"Bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz"

Türk futbolunun kurgulanmış olduğunu anlatan Ali Koç, "Bir takımı şampiyon yapmak, bazı takımları düşürüp, bazılarını ligde tutmak için kurguladığınız dizayn, tiyatro, Türk futbolunun ve ligimizin tüm dengelerini alt üst etti. Böylesini en son Haluk Ulusoy dönemindeki Denizlispor maçıyla biten rezil sezonda görmüştüm. Bir derbi mağlubiyeti üzerine plan yapan, böyle bir maç öncesinde takımın ve hocanın moralini bozan Fenerbahçelilere de bu galibiyeti armağan ediyorum." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in derbi maçın ardından Ali Koç'u hedef alan "Eğer yüreğin yetiyorsa gel buradayım, bekliyorum seni." sözleriyle ilgili de konuşan Koç, şunları söyledi:

"Beni düelloya mı çağırıyor? Biz 2 senedir televizyon karşısında tartışalım diyoruz. İnsanlar iki başkanın da gerçek kimliğini, dürüstlüğünü, mertliğini görsün. Bugün biraz geç oldu, uykusu kaçmasın. Ama hafta içinde Galatasaray Televizyonu dahil istediği televizyona çıkmaya hazırım. Bu ne ucuz kabadayılık ya. 2 senedir bas bas bağırıyoruz. Oradan buradan atıp tutmayın, kinayeli konuşmayın. Bu kulüp zaten bir maç kazandığı zaman son derece alaycı, kibirli, kinayeli konuşmalar yapar. Biz ne isek oyuz. Bir gün öyle bir gün böyle diyen adamlar değiliz. İstiyorsa yarın çıkalım. Sayın Başkan'ın cesaretlenmesine çok sevindim. Bu galibiyet kadar olmasa da bu haberi aldığım için çok çok sevindim. Bugün daha fazla ayakta tutmayalım onu. En kısa sürede bu çağrısının arkasında dursun Sayın Dursun Özbek. Önümüzdeki 5 gece bizi istediği mecraya çağırsın. Hazırız, heyecanlıyız."

Maçın ardından saha içinde ve koridorlarda yaşanan arbede hakkında da açıklama yapan Koç, "Saygı çift taraflıdır. Siz rakiplerinize saygı duymazsanız, en küçük olayda dalga geçerseniz, alay ederseniz, rakiplerinizi ilgilendirmeyen bir basın toplantısında durup dururken laf ederseniz, projeler, Çanakkale'ler derseniz, bu muameleyi kabul etmek zorundasınız. Biz orada kimseye saygısızlık yapmaya çıkmadık, bir hatıra için çıktık. Bizi engellemeye çalışanları da yolumuzdan çektik." diye konuştu.

Ali Koç, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansına ilişkin de "Normal şartlarda matematiksel olarak olası bir durum. Ama Türkiye Ligi normal şartlarda değil. Allah bilir haftaya kimi atayacaklar, ne kurgular yapacaklar. Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını aldık, haftaya kazanırsak 99 puan olacak. Ama dediğim gibi sistemi yenemedik." şeklinde konuştu.

"Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama şaşırmadım"

Trabzon'da yaşanan olayların sistematik olduğunu, o maçta polisin yer almadığını dile getiren Koç, Galatasaray derbisinde ise polis sayısının çok fazla olduğunu söyledi.

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından yapılan açıklamalara da değinen Koç, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hele bir tanesi var, onun da gerçek yüzünün ortaya çıkmasına az kaldı, en azından kendi camiası gördü. Bir cümle 'Böyle olmamalıydı.' dedi, 15 dakika benim oyuncularıma nasıl bir ceza verilmesi gerektiğini anlattı. Buradaki küçük bir itiş kakış sonrasında çıkıp düelloya çağırıyor. Artık çağırdı, bu düelloyu yapmak zorunda, kaçmak yok. Onun da yakında seçimi var, benim de. Er meydanına bekliyoruz. Ama orada bizim oyuncularımız linç edildi. Bizim oyuncularımıza 5-6 maç ceza vermek üzerine kurgulandı sistem. Orada hiçbir şey demeyeceksin, burada biz haklı sevincimizi kutlarken ortaya çıkan arbede için devleti göreve çağıracaksın. Hadi oradan derler adama."

Son olarak Djiku'nun gördüğü kırmızı kart pozisyonuna değinen Koç, "Kırmızı kart pozisyonuna olağanüstü kızdım ama şaşırmadım. Bu kadar erken olmasını beklemiyordum. Böyle atılacaksa Barış Alper 3 kez atılmalıydı. Ama anlık, günlük işlere bakmayın. İstatistiklere bakın. Ne faul pozisyonları var. Kıpkırmızı kart olması gereken pozisyonlara kart bile çıkmıyor. Sistem böyle işliyor. Ama bu sefer Allah yanımızda oldu, çocuklar olağanüstü bir karakter sergiledi. Hazırlanan pek çok koreografi yapılmadan çöpe gidecek. Bugün bir de tesadüf 19.05'miş tarih. Biz neresinden bakarsanız bakın son derece mutluyuz. Bugün bir derbi maçtı, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını sürdürme maçıydı ama birikti. Hepimizde birikti. Bu sistemden bıktı insanlar. İnşallah tez zamanda Türkiye futbolunun önü açılır." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Ali Koç'la birlikte açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, takımı ve teknik direktör İsmail Kartal'ı tebrik etti.

Takımın 81 dakika 10 kişi oynadığına dikkati çeken Baki, "Rakibimize şut şansı vermeden galip geldik. Bu herhangi bir derbi galibiyeti değildi. Son yıllarda Başkanımız ve yönetim kurulumuzun ortaya koyduğu bir argüman vardı, 'Fenerbahçe'ye karşı kurulan kutsal ittifak.' Bunun medya, MHK, federasyon ayağı var. Hatta devletin bazı birimlerinin ayağı var. İtile kakıla buraya getirilen rakibimizle er meydanına çıktığımızda aradaki farkı bütün Türkiye gördü. Bu galibiyet, bizim ortaya koyduğumuz argümanları da güçlendirdi. Takımımıza, teknik direktörümüze ve orayı Kadıköy'e çeviren taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Bu maçın 19 Mayıs'ta kazanılması da çok anlamlı. Bütün Fenerbahçelilere ve Atamıza armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Maçın hakemine de değinen Baki, hakem Arda Kardeşler'in 21. dakikada Djiku'yu çok ucuz bir pozisyonda oyun dışında bıraktığını belirterek "Hem Galatasaray'ı, hem Fenerbahçe düşmanlarını hem de hakemi yendik." dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin son yıllarda gerilim filmi gibi bir yönetim ortaya koyduğunu dile getiren Baki, şöyle konuştu:

"Yaşatmadığı skandal kalmadı. Fenerbahçe'ye atadığı hakemlerle yaşatmadığı travma kalmadı. Riyad skandalından sonra hala görevde kalması bambaşka bir olay. Bu kadar skandala, bu kadar kötülüğe rağmen hala ortaya çıkıp 2 tane cümle kurmaması, birleştirici demeç vermemesi, bir atasözü vardır 'Vurdum duymazı sopayla dürtmüşler, bu tıkırtı nereden geliyor demiş.' gibi duruşu olmayan bir başkan."

Derbi maçın ardından saha içerisinde Başkan Ali Koç'la tartıştığı iddiaları hakkında da konuşan Baki, şunları kaydetti:

"Sayın Başkan'la yaşanan 5 saniyelik bir tartışma gündeme oturmuş. Bizim dışarı çıkmama ihtimalimiz olduğu için ortamın gerilme ihtimali vardı. Başkan özellikle beni uyardı 'Ben senin huyunu suyunu biliyorum. 14 kez disipline sevk edildin, 3 kere savcılığa gittin. Ne olursa olsun bir tek sen bir şey yapmayacaksın.' dedi. Ben de kendisinin elinde kan gördüm, başkanımıza hamle yapan birisini gördüm. Başkanımız da bana 'Ben seni uyarmadım mı?' dedi. Bunlar olan şeylerdir. Bizim üzerimizden gündem yapmayı bıraksınlar. Biz yarı yaşımızdaki siyasetçilerden makas aldırmıyoruz, yanağımızı okşatmıyoruz. Fenerbahçe çok büyüktür. Bugün mucizenin kapısı açıldı. Bu evrenin, bu yaşamın bize böyle bir şampiyonluk borcu var. İnşallah haftaya tahsil ederiz."