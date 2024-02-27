Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.

MORUTAN'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Galatasaray'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

CHATZIGIOVANIS 2 YAPTI

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Ankaragücü, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis ile farkı ikiye çıkardı.

RODRIGUES FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rodrigues topu ağlara gönderdi. Durum 3-0 oldu. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler kupadan elendi.