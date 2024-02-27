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Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.

MORUTAN'DAN ŞAHANE GOL

Mücadeleye etkili başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Galatasaray'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

CHATZIGIOVANIS 2 YAPTI

Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Ankaragücü, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis ile farkı ikiye çıkardı.

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

RODRIGUES FİŞİ ÇEKTİ

Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rodrigues topu ağlara gönderdi. Durum 3-0 oldu. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler kupadan elendi.

Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (9)

Köksal Çelik:

Hakem yardım etmeyince max fener asdsad

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Erkan Arslan:

FENHEVGENELEV VEDE UYUZZZ BİİÇLERİ ALI SİZE ÜÇ KUPANIN BİRİ 00==========) ASLAN CİMBOMUUUMMM GÜÜMBÜRRRRR GÜÜMMMBÜRRRRRRR SÜPERRR KUPA LİG KUPASI VEDE TÜRKİYE KUPASI ASLAN GALATASARAYIMIN

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RIDVAN KARAKUŞ:

Fener’in kaderimidir nedir anlamadım hiç yüzü gülmüyor

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Zohan Coharyan:

Hakemin disipline sevk edilmesi lazım. Fenerbahçe'nin 4 tane penaltısı verilmedi. Ankaragücü'nün attığı 3 gol de ofsayttı.

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4
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Bold Pilot:

Febeme penaltı vermediler :(

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Bordo Bere:

ziraat kupasi pek önemli degil cikan takima bakin yedegin yedegi

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Ünsal Erol:

Neden ise fenere karşı oynayan takimlar barcaya yada real e dönüyor

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Kaan Doğan:

Kadere Bak fb nin kaçtane isabetli şutu var ben sayamadım da ??????????

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Nuri Aga:

Emre Belezoğlu 3.golden sonra hiç sevinmedi gördünüz mü

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