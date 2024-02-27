Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaştı.
MORUTAN'DAN ŞAHANE GOL
Mücadeleye etkili başlayan Ankaragücü, 10. dakikada Galatasaray'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
CHATZIGIOVANIS 2 YAPTI
Bulduğu gol sonrası baskısını arttıran Ankaragücü, 33. dakikada Anastasios Chatzigiovanis ile farkı ikiye çıkardı.
RODRIGUES FİŞİ ÇEKTİ
Mücadelenin son anlarında sahneye çıkan Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Rodrigues topu ağlara gönderdi. Durum 3-0 oldu. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler kupadan elendi.