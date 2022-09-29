EURO 2024 elemelerinde torbalar belli oldu Spor Haberleri A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine 4. torbadan katılacak. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerine 4. torbadan katılacak. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024 elemelerinde torbalar belirlendi. 9 Ekim'de gerçekleşecek kura çekimi öncesi A Milli Futbol Takımı, 4. torbada yer alıyor. 53 ülkenin katılacağı elemeler 10 gruptan oluşacak. Eleme gruplarının 7'sinde 5, 3'ünde ise 6 takım yer alacak. Müsabakaların ardından grup birincileri ve ikincileri, adlarını finale yazdıracak. Finallere kalacak diğer 3 takım, Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belli olacak. 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri kura çekimi öncesinde torbalar şu şekilde oluştu: 1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya 2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya 3. Torba: Ukrayna, Arnavutluk, Norveç, Slovenya, İrlanda, İzlanda, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan 4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya 5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta 6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor A Milli Futbol Takımı Almanya Spor Haberler

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