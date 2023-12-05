Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu ligde berabere kalan Erzurumspor FK, kupa maçında galibiyet hedefliyor.

Erzurumspor FK, Anagold 24 Erzincanspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Erzurumspor FK, yarın kupa maçında karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor hazırlıklarını sürdürüyor.

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi karşısında ligde Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Erzurumspor FK, Ziraat Türkiye Kupası dördüncü tur maçında karşılaşacağı Anagold 24 Erzincanspor maçına hedeflendi.

6 Aralık 2023'de Kazımkarabekir Stadı'nda saat 13.00'da oynanacak olan Erzurumspor FK- Anagold 24 Erzincanspor karşılaşmasını Burak Demirkan yönetecek. - ERZURUM