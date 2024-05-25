Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye karşı 63. galibiyetini aldı

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenerek finale yükselen Panathinaikos AKTOR'un başantrenörü Ergin Ataman, sarı-lacivertli rakibine karşı antrenörlük kariyerindeki 63. galibiyetini aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Beko'yu 73-57 yenen Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman, Fenerbahçe'ye karşı 117. maçına çıktı.

Sarı-lacivertli rakibiyle Avrupa'da 16. kez karşı karşıya gelen Ataman, bu maçlarda 8 kez sahadan üzgün ayrılırken, 8 de galibiyet sevinci yaşadı.

Ergin Ataman'ın 2018-2019 sezonunda çalıştırdığı Anadolu Efes, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Fenerbahçe'yi 92-73 yenerek finale yükselen taraf olmuştu.

Ataman, sarı-lacivertli takım karşısında bu başarıyı ikinci kez yaşamış oldu.

Fenerbahçe'ye karşı ilk maçına Türk Telekom PTT'nin başında çıktı

Antrenörlük kariyerine başladığı 1996-1997 sezonunda Türk Telekom PTT'yi çalıştıran Ergin Ataman, ilk sezonunda Fenerbahçe'yle ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaştı. Sarı-lacivertli rakibine lig maçlarında 84-83 ve 85-77 üstünlük kuran Ataman, Erkekler Türkiye Kupası'nda ise 94-67'lik skorla yenilerek ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ankara ekibindeki görevine bir sonraki sezon da devam eden Ataman, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta yalnızca 1 kez kazanabildi.

Ligde oynanan karşılaşmalardan sarı-lacivertliler 79-64 ve 90-77'lik skorlarla galip ayrılırken, lig play-off'unda da Fenerbahçe, rakibine 2-1'lik üstünlük kurarak yarı finale yükseldi.

1999-2000 sezonunun ilk yarısında Pınar Karşıyaka'yla anlaşan Ataman, 24 Ekim 1999'da görevinden ayrılarak o zamanki ismi Efes Pilsen olan Anadolu Efes'le anlaştı. Ataman, İzmir ekibinin başında Fenerbahçe maçına çıkmadı. Anadolu Efes'le ligin ikinci yarısında rakibiyle karşı karşıya gelen Ataman, bu maçtan 83-68'lik galibiyetle ayrıldı. Bir sonraki sezon ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı da Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes 87-79 kazanırken, Ergin Ataman 19 Şubat 2001'de görevinden ayrıldı.

Fenerbahçe'yle ilk final eşleşmesi 2008-2009 sezonunda gerçekleşti

Anadolu Efes'ten ayrıldıktan sonra İtalya'nın Montepaschi Siena ekibinin başına geçen Ergin Ataman, 2003-2004 sezonunun ikinci yarısında Ülkerspor'la anlaşmaya vardı.

Ligdeki maçtan Ataman'ın ekibi 93-70'lik galibiyetle ayrılırken, iki takım Süper Lig çeyrek final play-off turunda eşleşti. Bu maçlarda Ülkerspor, Fenerbahçe'ye karşı 87-63 ve 87-80'lik sonuçlarla üstünlük kurup yarı finale yükseldi. Aynı sezon Ülkerspor, Fenerbahçe'yi Erkekler Türkiye Kupası'nda da 77-60 mağlup etti. Ataman, turuncu-yeşilli takımın başındaki ilk sezonunda sarı-lacivertli rakibi karşısında 4 maçta 4 galibiyet sevinci yaşadı.

2004-2005 sezonunda Ülkerspor'la ligde 2 maçı kazanan Ataman'ın ekibi, sarı-lacivertlilere Türkiye Kupası'nda 69-66 kaybetti. Ülkerspor, 2005-2006 sezonunda da rakibini iki maçta yenmeyi başardı.

Ülkerspor'dan ayrıldıktan sonra İtalya'nın Bologna ekibiyle anlaşan Ataman, 2007-2008 sezonunda ise Beşiktaş'ın başantrenörü olarak tekrar Türkiye'ye döndü. Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlıların başında Fenerbahçe'ye karşı ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş'ta geçen 1 sezonun ardından yeniden Anadolu Efes'in başantrenörü olan Ataman, Fenerbahçe'yle ilk lig finalini de bu sezonda oynadı.

Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında 68-60 kazanan Anadolu Efes, ligin ilk yarısındaki maçı 69-63 kazanırken deplasmanda 84-80 kaybetti.

Basketbol Süper Ligi'nin finalinde Anadolu Efes ilk maçı 68-60, ikinci maçı da 70-67 kaybederek 2-0 geriye düştü. Lacivert-beyazlı takım, sonrasında çıktığı 4 maçtan 98-91, 77-68, 74-68 ve 79-76 skorlarla galip ayrılarak şampiyonluğa uzandı.

Ergin Ataman yönetiminde 2009-2010 sezonunda da Fenerbahçe'yle Basketbol Süper Ligi finalinde karşılaşan Anadolu Efes, bu kez şampiyonluğu kaybetti.

Erkekler Türkiye Kupası finalinde rakibine 70-64 yenilen lacivert-beyazlı takım, ligdeki maçlarda 1 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, bir önceki sezonun tam tersi senaryoyla 2-0 öne geçtiği final serisiden 4-2'lik mağlubiyetle ayrılarak şampiyonluğu da rakibine kaptırdı.

2013-2014'te hükmen mağlubiyetle şampiyonluğu kaybetti

2010-2011 sezonunun devre arasında Beşiktaş'la anlaşmaya varan Ataman, Fenerbahçe karşısında ligde 1 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Deneyimli başantrenör, bir sonraki sezon siyah-beyazlı takıma tarihteki en başarılı dönemini yaşattı. Ataman yönetiminde Türkiye Kupası, lig şampiyonluğu ve EuroChallenge Kupası'nı kazanan Beşiktaş, Fenerbahçe ile ligde oynadığı 2 maçta 1 galibiyet ve 1 yenilgi alırken, lig çeyrek finalinde 96-94 ve 77-74'lük galibiyetlerle yarı finale yükselmeyi başardı.

Beşiktaş'ın ardından Galatasaray'ın başına geçen Ataman, sarı-kırmızılı kulüpte 5 yıl çalıştı.

Ataman'ın ilk sezonunda Fenerbahçe'ye karşı ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyet alan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da rakibine finalde kaybetti.

2013-2014 sezonunda ligde Fenerbahçe'yi iç sahada 77-62 yenen Galatasaray, deplasmanda 77-52 mağlup oldu.

İki takım lig finalinde karşı karşıya geldi. Galatasaray ile Fenerbahçe 3'er galibiyetle seriyi yedinci maça taşırken, Galatasaray yönetimi, serinin beşinci maçında çıkan olaylar sebebiyle takımın final maçına çıkmamasına karar verdi. Alınan bu karar sonrasında sarı-kırmızılı takım, rakibine 20-0 hükmen mağlup olarak şampiyonluğu da Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray, 2014-2015 sezonunda Fenerbahçe'ye karşı 2 galibiyet, 3 mağlubiyet, 2015-2016 sezonunda 2 galibiyet ve 4 yenilgi aldı.

Fenerbahçe karşısında Avrupa'daki ilk maçına Galatasaray'la çıktı

Ergin Ataman, Galatasaray'ın başındaki son sezonunda Fenerbahçe ile Avrupa'da ilk kez karşılaştı.

THY Avrupa Ligi'nde sahasındaki maçı 103-87 kaybeden sarı-kırmızılılar, deplasmandan da 85-80'lik yenilgiyle ayrıldı.

İki takımın ligdeki 2 maçını da Fenerbahçe kazanırken, Galatasaray rakibiyle oynadığı 4 maçta da mağlup oldu.

Ergin Ataman, Galatasaray'daki görevinden ayrıldıktan sonra 18 Aralık 2017'de Anadolu Efes'in başına geçti. 19 Haziran 2023 tarihine kadar lacivert-beyazlı takımın başında görev yapan Ergin Ataman, bu süreçte 2021 ve 2022 yıllarında üst üste 2 sezon THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın takımda olduğu son dönemde Fenerbahçe ile THY Avrupa Ligi, Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda 6 sezonda 42 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda lacivert-beyazlı takım 25 galibiyet elde ederken, Fenerbahçe ise 17 kez kazandı.

Sezon başında Ergin Ataman'ın göreve geldiği Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'ye deplasmanda 83-69 kaybederken, Yunanistan'daki maçtan ise 74-63'lük galibiyetle ayrıldı.

Kariyerinde Türk Telekom PTT, Anadolu Efes, Ülkerspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Panathinaikos'un başında Fenerbahçe'ye karşı 117 maça çıkan Ergin Ataman, bu karşılaşmalarda 63 kez galibiyet sevinci yaşarken, 1'i hükmen 54 kez kaybetti.