Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'e yükselen Efeler 09 SFK'nın yeni seçilen yönetim kurulu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek takımın formasını hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'e yükselen Efeler 09 SFK'nın yeni seçilen yönetim kurulu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek takımın formasını hediye etti.

Efeler 09 SFK'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurul ile başkanlığa seçilen Eymen Atay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerine başladı. Efeler 09 SFK yönetim kurulu ilk ziyaretini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a gerçekleştirdi. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden yeşil beyazlı yönetim, Vali Hüseyin Aksoy'a isminin yazılı 09 numaralı yeşil-beyazlı forma hediye etti. Yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Efeler 09 SFK Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Atay Vali Aksoy'u lig maçlarına davet ederken, Vali Aksoy da forma hediyesinden dolayı yeşil-beyazlı yönetime teşekkür ederek 3. Lig'de başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Hüseyin Aksoy Efeler Aydın Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title