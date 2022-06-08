Efeler 09 SKF yönetim kurulu Vali Aksoy ile görüştü - Haberler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'e yükselen Efeler 09 SFK'nın yeni seçilen yönetim kurulu Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret ederek takımın formasını hediye etti.

Efeler 09 SFK'da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan genel kurul ile başkanlığa seçilen Eymen Atay ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri protokol ziyaretlerine başladı. Efeler 09 SFK yönetim kurulu ilk ziyaretini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a gerçekleştirdi. Vali Aksoy'u makamında ziyaret eden yeşil beyazlı yönetim, Vali Hüseyin Aksoy'a isminin yazılı 09 numaralı yeşil-beyazlı forma hediye etti. Yeni sezonda da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten Efeler 09 SFK Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Atay Vali Aksoy'u lig maçlarına davet ederken, Vali Aksoy da forma hediyesinden dolayı yeşil-beyazlı yönetime teşekkür ederek 3. Lig'de başarılar diledi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor