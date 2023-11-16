Eczacıbaşı, Maritza Plovdiv'i 3-0 mağlup etti

Eczacıbaşı, Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'i 25-13, 25-16 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Eczacıbaşı, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yapmış oldu.

İSTANBUL, -

SALON: Kolodruma Sport Hall Plovdiv

HAKEMLER: Macicej Twardowski, Marco van Zanrwn

MARITZA PLOVDIV: Hristoskova, Saykova, Dudova, Debell, Krivoshiska, Slavcheva, Pashkuleva (L), Todorova (L), Milicevic

ECZACIBAŞI: Voronkova, Stevanovic, Naz, Hande, Jack-Kısal, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak, Defne

SETLER: 13-25, 16-25, 20-25

SÜRE: 80 dakika (27,27,26)

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşmasında Bulgaristan temsilcisi Maritza Plovdiv'e konuk olan Eczacıbaşı, karşılaşmayı 25-13, 25-16 ve 25-20'lik set skorlarıyla 3-0 kazandı. Eczacıbaşı bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı.

Karşılaşmanın ilk setine etkili başlayan turuncu beyazlılar, seti 25-13 kazandı. Etkili servis karşılaması ve defanstan çıkardığı kritik toplarla genç libero Aybüke Özel ilk sette ön plana çıktı.

İkinci sette de etkili oyununu sürdüren Eczacıbaşı, etkili servislerle seti 25-16 kazandı.

Karşılaşmanın son setinde, turuncu beyazlılar etkili servis ve blok sayılarıyla seti 25-20 ve maçı da 3-0 kazandı.

Kaptan Tijana Boskovic 13 sayıyla karşılaşmanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Hande Baladın, 13 sayıyla karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran genç libero Aybüke Özel, "Bugün Bulgaristan'da çok iyi bir atmosferle sahaya çıktık. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza kayıpsız devam ettiğimiz için çok mutluyuz. Önümüzde ligde oynayacağımız Galatasaray karşılaşmamız var. Bir an önce evimize dönüp hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Aldığımız galibiyetten dolayı bütün takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.