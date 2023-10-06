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Düzce'de Elektrikli Bisiklet ve Motosiklet Uygulaması

Düzce Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde elektrikli bisiklet ve motosiklet uygulaması yaptı. Kent merkezinde yapılan uygulamada, elektrikli bisiklet ve motosikletler durdurularak uygunluk belgeleri kontrol edildi. Sürücü belgesi ve kask denetimi de yapan ekipler, kurallara uymayan sürücülere ceza uyguladı, araçları otoparka çekti.