Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu - Haberler

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Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Duru Emine, Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonasında üçüncü oldu

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılan Derincespor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü oldu.

Amasya'da düzenlenen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'na katılan Derince spor Kulübü sporcularından Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü oldu.

Derince spor Kulübü bünyesinde spor yapan tekvandoculardan Duru Emine Karak, Kocaeli şampiyonluğunun ardından, Amasya'da katıldığı Türkiye Şampiyonası'ndan da madalyayla dönmeyi başardı. 20-25 Temmuz tarihleri arasında Amasya'da gerçekleşen Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası'nda Kocaeli'yi temsil eden Duru Emine Karak, Türkiye üçüncüsü olarak kürsüye çıktı. Yaklaşık 3 bin sporcunun mücadele ettiği turnuvada elde ettiği başarıyla Derince'nin gururu olan Duru Emine Karak'ın başarısı Derincespor Kulübü ve ilçede de sevinçle karşılandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Derincespor Kocaeli Türkiye Amasya Spor Haberler

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