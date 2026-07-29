Dursun Özbek: Önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil, Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayacağıdır

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden "Başkan transfer istemiyor" sonucunu çıkarmasın. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak için, hocamızla, teknik ekibimizle, scout ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda, eksiklerimizi en doğru şekilde tamamlayacak transferleri gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil, Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayacağıdır" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta bulunan Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Dursun Özbek, sözlerine vefatının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla kulübün kurucusu, ilk başkanı ve sporcusu Ali Sami Yen'i anarak başlarken, Voleybol Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı da tebrik etti.

Ardından divan kuruluna sunulan dilekçelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı'na ve diğer Galatasaray kurumlarına sağlanan desteğin bütçede yer alan tutarın çok üzerinde olduğunu ifade etti. Dursun Özbek, ihtiyaç duydukları alanlarda kulüp üyelerinin bilgi ve tecrübelerinden yararlandıklarını, bu doğrultuda danışmanlık ve destek aldıklarını da söyledi.

Mecidiyeköy Rezidans Projesi'nde teslimlerin başladığını belirten Özbek, "Mecidiyeköy Rezidans Projesi'nde sizlere söz verdiğimiz gibi teslimlere başlamış olmanın büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Dairelerin sahipleri tarafından ve projeyi görenler tarafından çok beğenilmesi de bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu projede elimizde bulunan bağımsız bölümlerin satışıyla kulübümüze önemli bir gelir sağlayacağımıza inanıyorum. Genel kurulda da ifade etmiştim; özellikle yapacağımız projelere kaynak oluşturması açısından Leo Residence'ın bugüne kadar kulübümüze sağladığı faydayı tarif etmek gerçekten mümkün değil. Leo Residence bize Florya'da 45 dönümlük araziyi kazandırmıştır" dedi.

'ASLANTEPE PROJESİ'NİN FUTBOL TAKIMIMIZA YAPILACAK TRANSFERLERLE EN UFAK BİR İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR'

Aslantepe Projesi'nde çalışmaların devam ettiğine değinen Özbek, "Aslantepe Projesi'nde çalışmalarımız planlandığı şekilde devam ediyor. Kazık uygulamaları sürüyor. Projenin finansman modelini de belirledik. Genel kurulda sizlerin onayına sunduğumuz ve yetkisini aldığımız model doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Buradaki hedefimiz, projenin ilk fazını en hızlı ve en doğru şekilde tamamlamaktır. İlk faz kapsamında, uzun zamandır sıkıntısını yaşadığımız idari yapıyı tek bir binada toplayacak yeni idari binamız inşa ediliyor. Ayrıca basketbol salonumuz da bu ilk fazın içerisinde yer almaktadır. Aslantepe Projesi'nin futbolda yapacağımız transferlerle ilişkilendirilmeye çalışıldığını görüyorum. Daha önce de ifade ettim, bugün bir kez daha tekrar ediyorum. Biz Aslantepe Projesi'nin finansman modelini oluşturmuş ve gerekli kaynaklarını planlamış durumdayız. Bu projenin futbol takımımıza yapılacak transferlerle en ufak bir ilgisi bulunmamaktadır" ifadelerinde bulundu.

Ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Adası, Kalamış'taki bulunan tesisler ve Riva'da Düşler Vadisi hakkında bilgiler verdi.

'GALATASARAY TARAFTARI HER ZAMAN EN İYİSİNİ İSTER, TAKIMININ DAHA GÜÇLÜ OLMASINI BEKLER'

Teknik heyetle birlikte yeni sezon kadro planlaması çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Futbol takımımızda yeni sezon hazırlıklarımız devam ediyor. Futbol takımımız çalışmalarına başladı. Teknik heyetimizle birlikte yeni sezon kadro planlamamızı sürdürüyoruz. Bu dönemde en çok konuşulan konu doğal olarak transfer. Galatasaray taraftarı her zaman en iyisini ister, takımının daha güçlü olmasını bekler. Biz de bu beklentinin farkındayız. Ancak son günlerde transfer çalışmalarımız üzerinden yapılan bazı eleştirileri dikkatle takip ediyoruz. Galatasaray'ın geç kaldığı, plansız hareket ettiği, transfer çalışmalarının doğru yürütülmediği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Bunları ilk kez duymuyoruz. Bunlar yeni söylemler değil. 2022 yılında göreve geldiğimizde, bir önceki sezonu 13'üncü sırada tamamlamış bir takım devraldık. Henüz mazbatamızı almadan transferler üzerinden eleştirilmeye başladık. O dönemde de acele etmedik. Bir planımız ve hedefimiz vardı. Takımın ihtiyaçlarını belirledik, kulübümüzün şartlarını dikkate aldık ve doğru oyuncuları doğru şartlarla kadromuza katmak için çalıştık. Sonuçta kurduğumuz takım daha ilk sezonunda şampiyon oldu. 2023 yılında yine aynı eleştiriler yapıldı. Galatasaray'ın geç kaldığı söylendi, transfer planlamamız sorgulandı. Biz yine günlük tartışmaların içine girmedik. Galatasaray için doğru olanı yapmaya çalıştık. Sezon sonunda kupayı kaldıran yine Galatasaray oldu. 2024-2025 sezonunda da benzer tablolar yaşandı. Yine transferler konuşuldu, yine eksikler üzerinden eleştiriler yapıldı. Biz takımımıza, teknik heyetimize ve yaptığımız planlamaya güvendik. O sezonu da şampiyon tamamladık. Takip eden dönemlerde de aynı şeyler yaşandı. Her yaz Galatasaray'ın geç kaldığı, futbol aklının olmadığı yönünde eleştiriler yapıldı. Her yaz başta ben olmak üzere yönetimimiz eleştirildi. Ama aynı dönemlerde Feghouli, Belhanda, Mariano, Mertens, Icardi ve Torreira gibi çok önemli katkılar sağlayan oyuncuları kadromuza kattık. Elbette Zaha, Tete ve Ziyech gibi transfer edildiği dönemde dünya yıldızı olarak görülen ancak beklediğimiz katkıyı alamadığımız oyuncular da oldu. Fakat son dört sezonun sonunda değişmeyen tek bir gerçek var: Şampiyon olan yine Galatasaray'dı. Bir sezonu tesadüf diyebilirsiniz. İkinci sezon için "şans" diyebilirsiniz. Ama dört sezon üst üste aynı yönetim anlayışıyla, aynı planlamayla ve aynı değerlerle şampiyon oluyorsanız bunun adı artık tesadüf ya da şans değildir. Burada özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Hiç eksilmeyen sizlerin desteği, bu dört şampiyonluğun en büyük güvencesidir. Belki dışarıdan bakanlar bunun farkında değil. Ama Galatasaray camiası kenetlendi, tek yumruk haline geldi. Başarının en büyük sırrı da budur."

'BİZ GALATASARAY'IN PARASINI HARCARKEN ÇOK DİKKATLİ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Transferde kulübün ekonomik dengesini gözeterek hareket ettiklerini ifade eden Özbek, "Dört sezon üst üste şampiyon olmak; doğru planlamanın, istikrarın ve emeğin sonucudur. Bu planlama sayesinde Osimhen gibi önemli yıldızları takımımıza kattık ve bunun gururunu yaşadık. Özellikle bir konunun altını çizmek istiyorum. Geçmişte yaptığımız en önemli transferlere baktığınızda, örneğin Icardi transferine baktığınızda göreceksiniz ki bu transferlerin büyük bölümü eylül ayında gerçekleşmiştir. Transfer yapmak yalnızca bir oyuncuya imza attırmak değildir. Transfer; takımın ihtiyacını doğru belirlemektir, teknik heyetin görüşünü almaktır, scout ekibinin raporlarını değerlendirmektir, oyuncunun kalitesini ve karakterini analiz etmektir. Aynı zamanda kulübün ekonomik dengesini korumaktır. Biz Galatasaray'ın parasını harcarken çok dikkatli olmak zorundayız. Bugün yapılacak yanlış bir transfer, kulübün gelecek yıllarını etkileyebilir. Sizlerin bize emanet ettiği bu görevin sorumluluğunu her gün hissediyoruz. Bunun için 1 kuruşun bile hesabını yaparak hareket etmek zorundayız. Şunun çok iyi bilinmesini istiyorum. Transfer süreci son derece gizli yürütülmesi gereken bir süreçtir. Bugün yapılan eleştirilerin önemli bir kısmı, "Neden bilgi vermiyorsunuz?" şeklinde. Peki biz ne söyleyelim? "Şu oyuncuyu almaya gidiyoruz" diye mi açıklama yapalım? Transfer böyle yürütülmez" dedi.

'TÜRKİYE FUTBOL TARİHİNİN EN BÜYÜK BÜTÇELİ TRANSFERLERİNDEN BAZILARINI BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Önceliğinin Galatasaray Spor Kulübü'nün bütçesini en doğru şekilde kullanmak olduğunu ifade eden Özbek, "Sekiz yıldır Galatasaray Spor Kulübü'nde başkan olarak görev yapıyorum. Bu süreçte 16 transfer dönemi yaşadım. Çok başarılı transfer dönemlerimiz de oldu. Elbette beklentileri karşılamayan transferlerimiz de oldu. Bunların hepsinden ders çıkardık. Benim önceliğim, Galatasaray Spor Kulübü'nün bana emanet edilen bütçesini en doğru şekilde kullanmaktır. Kimse şu kanaate kapılmasın: "Başkan transfere fren yapıyor." Hayır. Türkiye futbol tarihinin en büyük bütçeli transferlerinden bazılarını biz gerçekleştirdik. Türkiye'nin gördüğü en büyük yıldızları Galatasaray'a kazandırdık. Bu konuda hiçbir tereddüdümüz yok. Ancak tekrar ediyorum; transfer bir pazarlık sürecidir. Oyuncunun kalitesi, kulübümüze uyumu, ekonomik şartları ve kulübün menfaatleri büyük bir hassasiyetle değerlendirilir. Bazen şartlar uygun olmaz. Bazen kulübün menfaatleri gereği beklemek gerekir. Biz de bunu yapıyoruz. Ekonomik dengeyi gözetmek zorundayız. Bunu özellikle vurguluyorum. Belki bu sözlerimin içinden farklı anlamlar çıkarmaya çalışanlar olacaktır. Ama ben çok açık söylüyorum. Bizim amacımız, Galatasaray futbol takımını en üst seviyede başarıya ulaştırmaktır. Dört yıl üst üste yaşadığımız şampiyonlukların yanına bu sezon Avrupa'da da hepimizi gururlandıracak başarılar eklemek istiyoruz. Bunun için de Galatasaray'ın şartlarına en uygun, en doğru transferleri yapmak zorundayız. Bu doğrultudaki çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir. Ayrıca göz önünde bulundurmamız gereken başka gerçekler de var. Federasyonun koyduğu yabancı oyuncu kuralları var. UEFA'nın finansal sürdürülebilirlik kriterleri var. Federasyonun belirlediği harcama limitleri var. Allah'a şükür, Galatasaray bu kuralların içerisinde kalarak da şampiyon olmayı başarmıştır. Ama bu bize "İstediğiniz kadar harcayın" hakkı vermez. Bizim amacımız, Galatasaray'a en iyi transferleri yapmak, Avrupa'da ve Türkiye'de başarıyla mücadele edecek en güçlü takımı kurmaktır" yorumlarında bulundu.

'EKSİKLERİMİZİ EN DOĞRU ŞEKİLDE TAMAMLAYACAK TRANSFERLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Transfer süreciyle ilgili ortaya atılan iddiaların algı oluşturmaya yönelik olduğunu söyleyen Özbek, "Bir süredir yazılan, çizilen değerlendirmeler var. Aslantepe Projesi için kaynak ayrıldığı, bu nedenle futbola transfer yapılmayacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor. Yazılan ve çizilenlerin önemli bir kısmında provokasyon amacı görüyorum. Hiç ilgilenmediğimiz, gündemimizde olmayan onlarca oyuncunun adı yazılıyor, konuşuluyor. Bir düşünün. Galatasaray'ın yapacağı transfer sayısı belli. Federasyonun kuralları belli. Ama yazılanlara baktığınız zaman dört, beş, altı futbolcunun aynı anda transfer edilmek üzere olduğu, uçakların indiği, kalktığı yönünde haberler görüyorsunuz. Ben bunun bir amacı olduğunu düşünüyorum. Yönetim açısından baktığım zaman, Galatasaray'da nasıl bir kargaşa, nasıl bir kaos oluşturabiliriz anlayışıyla hareket edildiğini görüyorum. Çünkü yazılanlara baktığınızda sürekli şu algı oluşturulmaya çalışılıyor: "Başkan para vermiyor", "Kaynaklar inşaata ayrıldı." Ben şunu açıkça ifade ediyorum: Galatasaray futbol takımına katkı sağlamayacak, Galatasaray Spor Kulübü'ne ekonomik açıdan uzun yıllar yük olacak ve kulübümüze fayda getirmeyecek hiçbir oyuncuya imza atmayacağız. Kimse bu sözlerimden "Başkan transfer istemiyor" sonucunu çıkarmasın. Galatasaray'a en faydalı takımı kurmak için, hocamızla, teknik ekibimizle, scout ekibimizle ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler doğrultusunda, eksiklerimizi en doğru şekilde tamamlayacak transferleri gerçekleştireceğiz. Bizim için önemli olan transferin hangi gün açıklandığı değil, Galatasaray'a ne kadar fayda sağlayacağıdır" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN MAYIS AYINDA KUPAYI KALDIRMAKTIR'

Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Özbek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Galatasaray yeni sezona hedeflerine uygun, güçlü ve rekabetçi bir kadroyla başlayacaktır. Hedefimiz yalnızca Türkiye'de başarılı olmak değildir. Avrupa'da da Galatasaray'a yakışan sonuçlar almak istiyoruz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Futbolda her yaz benzer tartışmalar yaşanır. Temmuz ayında eleştiriler başlar, ağustos ayında sabırsızlık artar. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz: Önemli olan mayıs ayında kupayı kaldırmaktır. Son dört yıldır bunu sizlerin desteğiyle başardık. Çünkü biz günü kurtaran kararlar değil, sezonu kazandıracak kararlar almak istiyoruz. Yeni sezonda da aynı anlayışla hareket edeceğiz. Taraftarlarımızdan ve siz değerli üyelerimizden tek isteğimiz; takımımıza, teknik heyetimize ve yönetimimize güvenmeye devam etmenizdir. Türkiye'nin en güçlü kadrosunu daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Galatasaray'ın hedefi yalnızca Süper Lig'de şampiyon olmak değildir. Avrupa'da yeniden ses getiren, herkesin saygıyla baktığı bir Galatasaray oluşturmak istiyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda ne gerekiyorsa yapacağız. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da bu büyük kulübün geleceğini koruyacak kararları almaya devam edeceğiz. Hep birlikte inanacağız, hep birlikte mücadele edeceğiz. ve inanıyorum ki mayıs ayında yine kupaları birlikte kaldıracağız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı