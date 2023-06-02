Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcular yurda döndü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 26'ıncı Dünya Büyükler Tekvando Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek altın madalya kazanan Nafia Kuş, Hakan Reçber ve Merve Dinçel, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ile birlikte yurda dönüş yaptı. Esenboğa Havalimanı'na gelen milli tekvandocular ve federasyon başkanı Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

NAFİA KUŞ: ÇOK ÇALIŞIYORUZ, ÇOK İSTİYORUZ

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de gururlu ve mutlu olduklarını söyleyerek, "Kardeş ülkede yapılan şampiyonada verdikleri destekten ötürü Azerbaycan'a teşekkür ediyoruz. 3 gündü çok büyük bir duygu patlaması yaşıyoruz. 200 ülkenin üye olduğu, 145 ülkenin katıldığı bir dünya şampiyonasında çocuklarımız 3 altın 2 bronz madalya kazandı. 5 sporcumuz daha yarışma yapacak. 20 yıldır başkanlık yapıyorum, şu anda dünyanın zirvesine geldik ve inşallah o zirvede de kalacağız. Bütün milletimize bizlere verdikleri destekten ötürü teşekkür ediyorum. Biz olimpiyat hedefliyoruz. Buradaki performansımız şunu gösteriyor ki, biz 2024'e hazırız. İnanıyoruz, gerçekleştireceğiz, başaracağız. Allah'ın izniyle bekle bizi 2024 Paris. Ay-yıldızlı bayrağı orada göndere çektireceğiz ve İstiklal Marşı'mızı okutacağız. Buna inanıyoruz. Milletimiz bizi izlemeye devam etsin" açıklamasında bulundu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023