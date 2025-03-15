Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı

Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş, 9 kişi rakibine 1-0 mağlup oldu. Üst üste ikinci yenilgisini alan siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Galatasaray'ı konuk edecek.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kişi rakibine 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta da Gaziantep FK'ya kaybeden Solskjaer'in öğrencileri, Galatasaray derbisi öncesinde ağır bir yara daha aldı.

VAR UYARDI, KONYASPOR 10 KİŞİ

Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra sarı kartı iptal ederek 27. dakikada Melih'e direkt kırmızı kart gösterdi. Genç golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

GEDSON'UN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Beşiktaş ilk yarının son dakikalarına doğru Gedson Fernandes önderliğinde rakip kaleye gitmeye başladı. Fernandes'in maçın 43. dakikasında ceza yayı önünden çektiği şıt üst direğe çarparak dışarıya gitti.

UĞURCAN GOLÜ ATTI

10 kişi Konyaspor, ilk yarının sonunda golü buldu. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Tunahan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya altı pasta Uğurcan dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

CHAMBERLAIN DE DİREĞE TAKILDI

İlk yarıdaki uzatmanın son dakikalarında Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. Maçın 45+5. dakikasında Masuaku'nun uzaktan sert şutu ise kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından Konyaspor soyunma odasına önde gitti.

SOLSJAER'DEN DEVRE ARASINDA HAMLELER

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjar, ikinci yarıya başlarken 3 değişiklik birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Joao Mario oyundan alındı. İkinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu görev yaptı.

UDUOKHAI DE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan siyah-beyazlıların diğer stoperi Felix Uduokhai de ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

KONYASPOR'A BİR KIRMIZI KART DAHA

Konyaspor, karşılaşmanın 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlılarda Alassane Ndao, orta alanın solunda Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Senegalli orta saha, ilk sarı kartını Melih'in gördüğü kırmızı kartın ardından yaptığı itiraz sonrası görmüştü.

KARTAL DERBİ ÖNCESİ MAĞLUP

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Konyaspor oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükselten yeşil-beyazlılar ise bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Her şey bir maçta başına geldi
img

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
img

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 2 sakatlık birden
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKöksal Çelik:

BU KUŞLAR NE ZAMAN ZORA GİRSE HAKEMLER RAKİP TAKIMI 9 KİŞİ BIRAKIYOR ÖNCE FENER-RİZE ŞİMDİDE KONYA-JK

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Bahis baronları yine hortladı bu maçta..Hayatımda çok satış maç gördüm ama Konya Besiktas maçında bu kadar açık metini görmedim..Konyaspor 9 kişi kaldı ve Besiktaş gol atmamak için elinden geleni yaptı..Fit oldan bir kez daha sogudum..

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBombacı Mülayim:

Bunlar Galatasarayı yeneceklermiş haha

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıENGiN:

10 kişi Antep'e yenil 9 kişi Konya'ya yenil 12 kişilik gaysarayı nasıl yeneceksin

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıqvh9m4m5wd:

kocaman gülüyorum sadece ??????

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor
Muayeneden geçemeyen sürücü aracını ateşe verdi

Muayene istasyonunun önünde otomobilini ateşe verip izledi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.