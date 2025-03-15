Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar, 9 kişi rakibine 1-0 mağlup oldu. Geçen hafta da Gaziantep FK'ya kaybeden Solskjaer'in öğrencileri, Galatasaray derbisi öncesinde ağır bir yara daha aldı.

VAR UYARDI, KONYASPOR 10 KİŞİ

Konyaspor'da Melih Bostan, Gabriel Paulista'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Şansalan, pozisyonu ekranda izledikten sonra sarı kartı iptal ederek 27. dakikada Melih'e direkt kırmızı kart gösterdi. Genç golcü, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.

GEDSON'UN FÜZESİ DİREKTE PATLADI

Beşiktaş ilk yarının son dakikalarına doğru Gedson Fernandes önderliğinde rakip kaleye gitmeye başladı. Fernandes'in maçın 43. dakikasında ceza yayı önünden çektiği şıt üst direğe çarparak dışarıya gitti.

UĞURCAN GOLÜ ATTI

10 kişi Konyaspor, ilk yarının sonunda golü buldu. Paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Tunahan'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya altı pasta Uğurcan dokundu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Yeşil-beyazlıları 1-0 öne geçiren bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

CHAMBERLAIN DE DİREĞE TAKILDI

İlk yarıdaki uzatmanın son dakikalarında Masuaku'nun sağ köşe gönderinden kullandığı korner atışında, Chamberlain'in yakın mesafeden kafa vuruşunda direğe çarpan top dışarı çıktı. Maçın 45+5. dakikasında Masuaku'nun uzaktan sert şutu ise kaleci Deniz Ertaş güçlükle kornere çeldi. İlk yarıda çalan son düdüğün ardından Konyaspor soyunma odasına önde gitti.

SOLSJAER'DEN DEVRE ARASINDA HAMLELER

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjar, ikinci yarıya başlarken 3 değişiklik birden yaptı. Siyah-beyazlılarda Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Joao Mario oyundan alındı. İkinci 45 dakikada Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu görev yaptı.

UDUOKHAI DE MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan siyah-beyazlıların diğer stoperi Felix Uduokhai de ikinci yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Uduokhai yerine 55. dakikada Onur Bulut oyuna dahil oldu.

KONYASPOR'A BİR KIRMIZI KART DAHA

Konyaspor, karşılaşmanın 65. dakikasında 10 kişi kaldı. Yeşil-beyazlılarda Alassane Ndao, orta alanın solunda Masuaku'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Senegalli orta saha, ilk sarı kartını Melih'in gördüğü kırmızı kartın ardından yaptığı itiraz sonrası görmüştü.

KARTAL DERBİ ÖNCESİ MAĞLUP

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Konyaspor oldu. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar, milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında lider Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Aldığı bu galibiyetle puanını 31'e yükselten yeşil-beyazlılar ise bir sonraki maç haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.