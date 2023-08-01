Denizlispor, Efeler 09 SFK'yı 4-1 mağlup etti

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli kadrosuyla yeni sezon öncesi hazırlık maçında Efeler 09 SFK'yı 4-1 yendi. Bekir Turaç Böke ve Emre Furtuna'nın hat-trick yaptığı maçta, tek golü Enescan Özdemir attı. Ayrıca, Denizlispor'dan ayrılan Okan Derici, Kırklarelispor'la sözleşme imzaladı.