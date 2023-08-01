Denizlispor, Efeler 09 SFK'yı 4-1 mağlup etti
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TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, transfer yasağı nedeniyle altyapı patentli kadrosuyla yeni sezon öncesi hazırlık maçında Efeler 09 SFK'yı 4-1 yendi. Bekir Turaç Böke ve Emre Furtuna'nın hat-trick yaptığı maçta, tek golü Enescan Özdemir attı. Ayrıca, Denizlispor'dan ayrılan Okan Derici, Kırklarelispor'la sözleşme imzaladı.
TFF 2'nci Lig'e düşüp transfer yasağı nedeniyle yola altyapı patentli kadroyla devam eden Denizlispor, yeni sezon öncesi 3'üncü Lig takımlarından Efeler 09 SFK ile oynadığı hazırlık maçını 4-1 kazandı. Deniz Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakada yeşil-siyahlıların gollerini hat-trick yapan Bekir Turaç Böke ile Emre Furtuna atarken, Efeler'in tek golü Enescan Özdemir'den geldi. Öte yandan Denizlispor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Okan Derici, Kırklarelispor'la sözleşme imzaladı.- Denizli