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Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.