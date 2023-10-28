Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor Maçının İlk Yarısı Berabere Tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Alanya Oba Stadı
Hakemler: Mert Güzenge, Cemil Tunç, Ogün Kamacı
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Novais, Eduardo, Efecan Karaca, Oğuz Aydın, Cordova
EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Burak Kapacak, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, N'Jie, Charisis, Saiz, Rodrigues, Koita
Sarı kart: Dk. 45+3 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor - EMS Yapı Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
2. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih Aksoy'un gönderdiği uzun topta, savunma arkasına sarkan Eduardo topla buluştu. Ceza sahası içine girerek sol çaprazdan çektiği şut, üst direğe çarparak dışarı çıktı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Rodrigues'in ortasında, N'Jie'nin kafayla indirdiği topa vole vuran Sainz'in şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
35. dakikada Sivasspor'da Caner Osmanpaşa'nın gönderdiği geri pasta kaleci Ali Şaşal Vural, Eduardo'nun presinde dengesini kaybedip yere düşerken, topu güçlükle kornere attı.
45+1. dakikada Alanyaspor'da Oğuz Aydın'ın savunma arkasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Novais'in şutunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.