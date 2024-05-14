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Celtics ve Thunder, NBA play-off'larında galip geldi

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Boston Celtics, Cleveland Cavaliers'ı yenerek seride durumu 3-1'e getirdi. Oklahoma City Thunder ise Dallas Mavericks'i geriden gelerek maçı kazandı.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 109-102 yenerek seride durumu 3-1'e getirdi.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Cavaliers'a konuk olan Celtics, all-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 33 sayı, 11 ribaunt, 5 asistlik performansıyla serinin 4. maçından galip ayrıldı.

Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt ve Jrue Holiday 16 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Donovan Mitchell'ın forma giymediği mücadelede Cavaliers adına Darius Garland 30 sayı, 7 asist, Evan Mobley ve Caris LeVert ise 19'ar sayıyla oynadı.

Thunder deplasmanda kazandı

Batı Konferansı yarı final 4. maçında Dallas Mavericks'e konuk olan Oklahoma City Thunder, 14 sayı geriden gelerek 100-96 kazandı ve seride durumu 2-2 yaptı.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 34 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve Chet Holmgren 18 sayı, 9 ribaunt, 4 blokla galibiyete katkı sağladı.

Normal sezonun sayı kralı Luka Doncic'in 18 sayı, 12 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptığı Mavericks'te PJ Washington 21 sayı, 12 ribaunt ve Derrick Jones Jr 17 sayı, 4 blok üretti.

Kaynak: AA / Spor

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