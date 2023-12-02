Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir'i 3-2 Yendi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi. Maçta toplam 5 gol atıldı ve Çaykur Rizespor son dakikada attığı golle galibiyeti elde etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Mert Güzenge, Deniz Caner Özaral, Abdullah Uğur Sarı

Çaykur Rizespor : Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 89 Pinchi), Olawoyin, Shelvey, Zeqiri, Varesanovic (Dk. 80 Gaich), Sauerbeck (Dk. 70 Benhur Keser), Minchev (Dk. 89 Halil İbrahim Pehlivan)

RAMS Başakşehir : Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Opoku, Lima, Abeid (Dk. 88 Karzev), Emirhan İlkhan (Dk. 58 Onur Ergün), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Dk. 71 Serdar Gürler), Figueiredo (Dk. 88 Keny), Piatek

Goller: Dk.12 ve 90+3 Olawoyin, Dk. 17 Varesanovic (Çaykur Rizespor ), Dk. 6 Piatek, Dk. 45+2 Opoku (RAMS Başakşehir )

Sarı kartlar: Dk. 82 Abeid, Dk. 90+5 Dubois (RAMS Başakşehir ), Dk. 90+4 Mocsi, Dk. 90+7 Olawoyin (Çaykur Rizespor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 3-2 yendi.

46. dakikada sol taraftan ilerleyen Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Volkan Babacan soluna uzanarak topu kornere çeldi.

52. dakikada kazanılan köşe atışında Hojer'in ceza sahası içerisine ortasında, Mocsi ile savunmanın mücadelesinin ardından oyun devam ederken maçın hakemi Mert Güzenge VAR uyarısı ile pozisyonu izledi. Güzenge, pozisyonda penaltı olmadığına hükmederek karşılaşmayı hakem atışı ile devam ettirdi.

80. dakikada Dubois'nın sağdan ceza yayı üzerine yerden pasında, Abeid'in gelişine vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına yatarak direk dibinden topu kornere çeldi.

85. dakikada kazanılan köşe atışında Lima'nın sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında Hojer, kafayla topu uzaklaştırmak istedi. Ceza yayı üzerinden Serdar Gürler'in gelişine şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu çeldi. Opoku, önünde kalan meşin yuvarlağı kaleye göndermek istese de kaleci Gökhan Akkan, yatarak ayaklarıyla bir kez daha topu uzaklaştırdı.

90+2. dakikada Benhur Keser, sağ taraftan ceza sahası içerisine girdikten sonra Zeqiri'ye pasını verdi. Bu futbolcunun dokunuşunda Pinchi, penaltı noktası civarından şutunu çekti. Kaleci Volkan Babacan yatarak topu kornere çeldi.

90+3. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Ev sahibi ekibin sağ taraftan kazandığı köşe atışında Shelvey ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza yayı üzerindeki Olawoyin'in önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, yerden seken top filelere gitti: 3-2

Mücadele, Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.