Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor, Göztepe maçı hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

İZMİR (İHA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 35. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak. 1 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak maç için sabah saatlerinde havayolu ile İzmir'e hareket etmesi beklenen Çaykur Rizespor Trabzon'daki yoğun sisten dolayı uçuşun ertelenmesi ile maç hazırlıklarını Rize'de tamamladı. Uçuşun ertelenmesi ile Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenmanlarını tamamladı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Yeşil-mavililer, bugün Erzurum havalimanından İzmir'e hareket edecek.

Öte yandan kart cezalıları Sebastian Holmen ve Fabricio Baiano ile sakatlığı bulunan Fernando Boldrin ve Alper Potuk antrenmana katılmadı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Göztepe, İzmir, Spor, Haberler

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