Çaykur Rizespor Erzurum'da hazırlıklarını sürdürüyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'daki hazırlıklarını sürdürüyor. Karadeniz ekibi, ikinci etap hazırlıkları kapsamında Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor. Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde idmana çıkan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, pas oyunu yapıp çift kale maç ve koşu ile günü tek antrenmanla tamamladı.