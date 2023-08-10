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Çaykur Rizespor, Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi transfer etti. Zeqiri, sağlık kontrolünden geçerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Finlandiya'nın Lahti takımından Altin Zeqiri'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki Kosova asıllı Fin hücum oyuncusu Altin Zeqiri'nin, kendisini 3+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Zeqiri'ye 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Fikret Delal - Spor

Trendyol Süper Lig Finlandiya Rizespor Spor Haberler

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