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Çaykur Didi Stadı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynandığı Çaykur Didi Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Stadyumun 2024-2025 sezonu öncesi hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Spor

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