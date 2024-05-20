Çaykur Didi Stadı'nda Yenileme Çalışmaları Başladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynandığı Çaykur Didi Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları başladı. Stadyumun 2024-2025 sezonu öncesi hazır hale getirilmesi planlanıyor.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un maçlarının oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda yenileme çalışmaları başladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Didi Stadyumu'nda zemin yenileme çalışmalarına başlandı. Birçok yeniliklerin uygulanacağı zemin 2024-2025 sezonu öncesi hazır duruma getirilmesi planlandı." ifadesine yer verildi.