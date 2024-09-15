Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

29' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanına giren Svensson'un çevirdiği topa gelişine vuran Rafa'nın şutu direğin yanından auta gitti.

27' Bu dakikalarda oyunun kontrolü Beşiktaş'a geçmiş durumda.

25' Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

23' Okay Yokuşlu, Trabzonspor formasıyla iç sahada attığı son golü yine Beşiktaş'a atmıştı.

22' Sol kanattan ceza alanına giren Gedson, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

19' Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk golünü atmış oldu.

18' Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

17' GOL! Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Bardhi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13' KIRMIZI KART! Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

11' Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

10' Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

8' Hızlı gelişen hücumda Orsic sol kanattan topu sürükleyip ortasını yaptı, savunmadan seken topa Bardhi gelişine vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

6' Sol kanattan hücuma kalkan Rashica topu sürüklemek isterken Malheiro araya girerek topu uzaklaştırdı.

5' Sol kanatta topla buluşan Masuaku, Bardhi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Masuaku'nun uzun pasında Svensson topu oyunda tutup Mario'ya bıraktı, Mario'nun pasında Rafa topu istediği gibi kontrol edemedi.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.