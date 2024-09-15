Üye Girişi
Haberler

Canlı anlatım! Dev maçta ilk gol geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasındaki dev maçta Trabzonspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanan kritik mücadelede 10 kişi kalan bordo-mavililer 1-0 önde.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Papara Park'ta oynanan kritik mücadele saat 20.00'de başladı. Dev maç beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Müsabakayı Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar yapıyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 3 müsabakayı kazanan Beşiktaş, haftaya 9 puan ve averajla 3. sırada girdi. Üçüncü haftayı bay geçen siyah-beyazlı takım, milli maçlar nedeniyle liglere verilen aradan sonra yapacağı ilk karşılaşmada Trabzonspor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeye çalışacak. Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan beraberlikle ayrıldı. İkinci haftayı bay geçen Karadeniz temsilcisinin 3. hafta müsabakası ise Avrupa kupalarındaki mücadelesi sebebiyle ertelenmişti.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Denswil, Eren Elmalı, Okay Yokuşlu, Mendy, Visca, Muhammed Cham, Mislav Orsic, Simon Banza.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile.

CANLI ANLATIM

29' Beşiktaş gole çok yaklaştı! Ceza alanına giren Svensson'un çevirdiği topa gelişine vuran Rafa'nın şutu direğin yanından auta gitti.

27' Bu dakikalarda oyunun kontrolü Beşiktaş'a geçmiş durumda.

25' Gedson, Rafa ile verkaç yapıp ceza alanına girmek istedi ancak top, Eren'in kontrolünde auta gitti.

23' Okay Yokuşlu, Trabzonspor formasıyla iç sahada attığı son golü yine Beşiktaş'a atmıştı.

22' Sol kanattan ceza alanına giren Gedson, çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.

19' Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk golünü atmış oldu.

18' Enis Bardhi'nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Okay Yokuşlu, takımını 1-0 öne geçirdi.

17' GOL! Trabzonspor 1-0 Beşiktaş

15' Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Bardhi'ye yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

13' KIRMIZI KART! Edin Visca'nın kırmızı kart görmesiyle Trabzonspor 10 kişi kaldı.

11' Pozisyonun ardından Rafa Silva'nın sakatlığı sebebiyle oyun bir süreliğine durdu.

10' Edin Visca'nın orta alanda Rafa Silva'ya yaptığı müdahale sonrası faul düdüğü çaldı.

8' Hızlı gelişen hücumda Orsic sol kanattan topu sürükleyip ortasını yaptı, savunmadan seken topa Bardhi gelişine vurdu ancak etkisiz bir şut oldu.

6' Sol kanattan hücuma kalkan Rashica topu sürüklemek isterken Malheiro araya girerek topu uzaklaştırdı.

5' Sol kanatta topla buluşan Masuaku, Bardhi'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

4' Masuaku'nun uzun pasında Svensson topu oyunda tutup Mario'ya bıraktı, Mario'nun pasında Rafa topu istediği gibi kontrol edemedi.

1' Dev maçta ilk düdük çaldı.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Trendyol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Beşiktaş Beşiktaş Futbol Spor

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı

Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber geldi

 Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

Sakarya'daki facia anbean kamerada! Cephanelik gibi patlamış

 Soruşturmanın seyrini değiştirmişler! Narin'in 2 akrabası daha gözaltına alındı

Soruşturmanın seyrini değiştiren 2 kişi daha gözaltına alındı
Kaymakamın makam arabasında 'arama' krizi! Emri veren komutan görevinden oldu

Kaymakamın makam arabasında arama krizi! Emri veren komutan görevinden oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Visca neden kırmızı kart gördü? Edin Visca'nın kart gördüğü pozisyon! TRABZONSPOR- BEŞİKTAŞ İLK 11'LER! Beşiktaş ilk 11'de kimler var? BEIN SPORTS CANLI (HD) İZLE Havalimanında aldatıldığını öğrendi! Olay nerede oldu? (VİDEO İZLE) KASIMPAŞA- FENERBAHÇE maçı kaç kaç bitti? MAÇ ÖZETİ Kasımpaşa- Fenerbahçe maçını kim kazandı? Fenerbahçe 3 puanı aldı mı? S SPORTS CANLI İZLE (LAS PALMAS- ATHLETIC BILBAO) Las Palmas-Athletic Bilbao maçı saat kaçta, hangi kanalda? S Sport Plus 4K canlı maç izle! Bein Sports 1-2-3 canlı izle Bein Sports HD, şifresiz, kesintisiz maç izleme linki! GIRONA - BARCELONA MAÇI İZLE S SPORTS canlı (HD) izleme linki! S Sport Plus 4K canlı maç izle! AY TUTULMASI NE ZAMAN? Kanlı ay tutulması ne zaman gerçekleşecek? 18 Eylül'de ne olacak? S Sport CANLI izle! (ATLETICO MADRID- VALENCIA) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Atletico Madrid-Valencia maçı şifresiz izleme linki! Atletico Madrid- Valencia maçı saat kaçta? (La Liga)
title