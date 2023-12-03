Ankara TOHM'da düzenlenen Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda 'Down Sendrom Disk Atma' kategorisinde Çankırı'da yaşayan Down Sendromlu Sadık Çağlar, Türkiye ikincisi oldu.

Çankırılı Down Sendromlu Sporcu Türkiye İkincisi Oldu

Ankara TOHM'da düzenlenen Atmalar Türkiye Şampiyonası'nda 'Down Sendrom Disk Atma' kategorisinde Çankırı'da yaşayan Down Sendromlu Sadık Çağlar, Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun (TÖSSFED) koordinesinde 'Özel Sporcular Atmalar Atletizm Türkiye Şampiyonası' gerçekleştirildi. Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilen Atmalar Türkiye Şampiyonası'na Çankırı'da yaşayan özel sporcu Sadık Çağlar da katılım sağladı. Ülke genelinde birçok sporcunun farklı dallarda yarıştığı şampiyonada "Down Sendrom Disk Atma" kategorisinde Down Sendromlu özel sporcu Sadık Çağlar, Türkiye ikincisi oldu. - ÇANKIRI