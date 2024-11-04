Üye Girişi
Haberler

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u son dakika golüyle 3-2 mağlup ettiği maçta teknik direktör Jose Mourinho'nun çılgın sevinç hareketi dünya basınında geniş yer buldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda son dakika golüyle 3-2 yendi. Mücadeleye damga vuran anlardan biri ise Jose Mourinho'nun son golde sahaya girip çılgınlar gibi sevinmesi oldu.

DIŞ BASINDA GÜNDEM OLDU

Maçın son düdüğünün ardından sahaya dalan ve çılgınca bir sevinç yaşayan Mou'nun bu halleri dünya basınında da oldukça ilgi çekti.

İşte o manşetler;

VOETBAL INTERNATIONAL (HOLLANDA)

"Mourinho sert çıktı: 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim'. Mourinho'ya göre Fenerbahçe'nin penaltısı verilmedi. VAR'ı eleştiren Portekizli, "Hakem o anda çay mı içiyordu?. Sanırım bu yüzden göremedi" diyerek eleştirdi."

DAILY MAIL (İNGİLTERE)

" Jose Mourinho, eski Manhester United yıldızının Fenerbahçe adına uzatmalarda attığı galibiyet golünün ardından diz üstü kayma sevincinde gülünç bir şekilde başarısız oldu. Ardından hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad atmaya başladı. Mourinho maçın sonucundan memnun olsa da, konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

THE SUN (İNGİLTERE)

"Özel bir gaf. Jose Mourinho diz üstü kaymasıyla yaptığı komik sevinçte yere çakıldı, yüz üstü çimlere düştü. Özel Biri, imza hareketi olan diz kaymasını gerçekleştirmek için sahaya koşsa da Porto ve Real Madrid dönemlerindekinin aksine bu kez bu hareketi başaramadı. Ancak Fenerbahçe taraftarı Amrabat'ın attığı golün ardından bunu umursamayacak."

24SATA (HIRVATİSTAN)

"Komik Mourinho, Livakovic'in kollarına koştu ve yere düştü. Yerde birbirlerine sarıldılar. Boş yere ona 'özel' ve en karizmatik antrenörlerden biri demiyorlar. O çok özel. Çılgına dönen Mourinho unutulmayacak bir kutlamaya imza attı."

T-ONLINE (ALMANYA)

"Saf coşku: Mourinho galibiyet golünün ardından tamamen çıldırdı. Mourinho futbolun en tutkulu antrenörlerinden biri ve öyle olmaya da devam ediyor. Pazar akşamı bunu bir kez daha kanıtladı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

JUTARNJI (HIRVATİSTAN)

"Mourinho'nun Trabzon'daki gösterisi: Livakovic'e doğru koşup komik bir şekilde yere düştü, rakip oyuncuyla sözlü kavga etti. Portekizli teknik adam galibiyeti çılgınca kutladı."

LE PARISIEN (FRANSA)

"Jose Mourinho, Türk futbol otoritelerine şiddetle saldırdı: "Bana söylenenden daha kötü". Fenerbahçe teknik direktörü, yaptığı konuşmada kulübünün ve futbolunun çıkarlarına aykırı olan "sistem"i kınadı. Portekizli teknik adam pazar akşamı iki gerçeküstü sahne sundu. İlki sahada, son düdükteki çimde kayma girişimiydi ve bu Şampiyonlar Ligi finalindeki başarıya layık bir kutlamaydı. İkincisi ise mikrofonlara yaptığı açıklamaydı."

SPORTAL (YUNANİSTAN)

"Efsane" Mourinho, Fenerbahçe'nin galibiyet golünde sahaya takla atarak girdi! Jose Mourinho, Trabzonspor'a karşı galibiyeti özel bir şekilde kutladı."

PLANET FOOTBALL (İNGİLTERE)

"Jose Mourinho'nun 2024'ün en iyi gol kutlamasını yaptığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Mourinho'nun Fenerbahçe'nin başına geçmesi, hem onun Avrupa futbolunun merkezinden çekildiğinin hem de çabuk öfkelenen bir kulüp ile çabuk sinirlenen bir teknik direktörün mükemmel birlikteliğinin bir işaretiydi zaten. Nitekim iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan teknik adam, Türkiye'de kırmızı kart gördü ve başka bir maçta da hakemin verdiği ofsayt kararının ekran görüntüsünü gösterdiği için kart gördü. Şimdi ise maçın sonunda çılgın sahnelere yol açtı."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor

MARCA: (İSPANYA)

"Galibiyet golünden sonra 'The Special One' diğer oyuncularla birlikte sahaya atladı ve çılgınlık yaşandı. Portekizli o kadar sıkı bir kutlama yaptı ki sonunda sahada bir takla atarak yerde yuvarlandı."

VOETBAL KRANT (BELÇİKA)

"Özel mesaj': Jose Mourinho maçı kazandıktan sonra verdiği röportajda tamamen çılgına döndü Mourinho son düdükle sahaya çıktı, Trabzonsporlu Enis Destan'la kapıştı. Daha sonra da VAR'a alışılmadık derecede sert bir şekilde saldırdı. VAR'dan duyduğu memnuniyetsizliği son derece yüksek sesle dile getirdi."

O JOGO (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe, Türkiye Ligi'nde bu pazar günü Trabzonspor'u mağlup etti. Galibiyet golünü 90+12. dakikada Amrabat attı ve Jose Mourinho da kutlamalara katıldı. Mourinho kutlama yapmak için sahanın içine girdi."

Bütün dünya Mourinho'nun Trabzonspor maçındaki hareketini konuşuyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğrayan belediye başkanı hayatını kaybetti

 Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren zanlı tanıdık çıktı

Belediye başkanını öldüren katil zanlısı tanıdık çıktı

 Batman'da polise yumruklu saldırı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü

Kayyum gerginliği! Polise yumruk attı, ortalık bir anda savaş alanına döndü
Görevden alınan 3 belediye başkanıyla ilgili suçlamalar

İşte görevden alınan 3 başkanla ilgili suçlamalar
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıMGk:

Boşuna uğraşma artık ÖZEL BİRİ değilsin ayağa düştün kimse takmıyor seni

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme162
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

BEYİN ZATEN YOKTU, ŞİMDİ AYAKTA DURAMIYOR

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme128
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Kayar:

Kudurun Fenerbahçe düşmanları

Yorum Beğen117
Yorum Beğenme67
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Tiyatroya devam, bu da animatör

Yorum Beğen51
Yorum Beğenme87
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Sirkin halkı eğlendireni gibi aynı.

Yorum Beğen48
Yorum Beğenme75
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Kurt:

Tamam tamam, verin fenere bir yildiz daha :))

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme79
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

Adam sevinmesini de bilmiyo .Acemi hakeme böyle bi derbi verilir mi . Bana göre maçın yıldızı Trabzonspor .

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme76
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuso Musu:

uçam adam sabri gibi :)))

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Sari:

Fenerbahçede mıknatıs var bu gibi adamları bulmakta....

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme44
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Türkiye ligi adamı bitirdi :)

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hilmi Şen öldü mü, neden öldü? Hilmi Şen'i kim öldürdü? Hilmi Şen kimdir? Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen kaç yaşında, nereli? SON DAKİKA: Cem Gölbaşı gözaltına mı alındı? Cem Gölbaşı neden gözaltına alındı? Az önce deprem mi oldu? 4 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları! Bugün UEFA maçı var mı? Şirin Elmas Hanilçi olayı nedir? Şirin'i kim öldürdü? Masterchef 4 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masterchef'te kim elendi? Masterchef'te dün akşam kim gitti, eleme adayları kim? TÜİK EKİM AYI RAPORLARI! Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranı kaç oldu? 2024 aylık enflasyon oranı kaç oldu? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA KASIM | Kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.