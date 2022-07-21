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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı Balkan üçüncüsü oldu

Denizli'de yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Arzu Atlı, Balkan üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

Denizli'de yapılan U20 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Arzu Atlı, Balkan üçüncüsü olarak ülkemize bronz madalya kazandırdı.

16-17 Temmuz 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda milli atletler, elde ettikleri derecelerle göz doldururken, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları da başarılı sonuçlar elde etti. Bu yıl 52.'si yapılan şampiyonada 42 branştaki yarışmalarda Türkiye 17 altın, 14 gümüş, 8 bronz ile birinciliği elde ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Arzu Atlı, cirit atmada 49.90'lık derecesiyle Balkan üçüncüsü olmayı başardı.

Organizasyonda ayrıca Milli Takım'a seçilen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcularından Sudenaz Çetin, disk atmada 42.92'lik derecesiyle Balkan dördüncüsü, Merve Kurtoğlu ise 400 metre engellide 1: 04.13'lük derecesiyle 7. oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Denizli Bursa Spor Haberler

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