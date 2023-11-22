Brezilya-Arjantin maçında skandal görüntüler! Messi takımı sahadan çekti
Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği maçta ortalık fena karıştı. Brezilya'nın milli marşı okunurken polisin Arjantinli taraftarlara jopla saldırması üzerine olaylar patlak verdi. Bunun üzerine Lionel Messi, takımı sahadan çekerken ortamın yatışması sonrası takım yeniden sahaya çıktı.
Arjantin'in Brezilya ile karşı karşıya geldiği mücadele polisin Arjantinlilere saldırması nedeniyle geç başladı. Gördüğü manzara karşısında şoka giren ve oldukça sinirlenen Messi hemen takımı sahadan çekti.
MESSİ TAKIMI SAHADAN ÇEKTİ
Brezilya'nın milli marşının okunduğu sırada Brezilya polisi, Arjantinli taraftarlara jopla saldırdı. Bunun üzerine Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez tribüne atlarken polise saldırdı. Çıkan kaos sonrası Arjantin'in kaptanı Messi takımı sahadan çekti.
ARJANTİN TEK GOLLE KAZANDI
Yaklaşık 20 dakika sonra olaylar yatışırken, çok sayıda taraftar yaralandı. Mücadeleyi Arjantin, Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı. Sambacılar böylece üst üste 3. mağlubiyetini yaşadı.
İşte olaylardan görüntüler: