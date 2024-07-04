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"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

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UEFA'nın Avusturya maçında bozkurt işareti yaptığı gerekçesiyle milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında başlattığı soruşturma tansiyonu yükseltti. Karara Türkiye'den art arda tepkiler gelirken, Almanya'nın şikayetiyle başlatıldığı öğrenilen soruşturma nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Şuşa'daki zirveye gitmekten vazgeçtiği ve Türkiye-Hollanda maçını Berlin'de izleme kararı aldığı öğrenildi.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya maçında attığı gollerden sonra bozkurt işareti yapan milli futbolcumuz Merih Demiral hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılmıştı. TFF kapsamlı bir savunma dosyası hazırlarken Demiral ise maç sonunda yaptığı açıklamayla hareketinin bir mesaj içermediğini söylemişti.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞME

Soruşturmanın başlatılmasının ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler gelmiş, Meriha Demiral'e ise destek mesajları gelmişti. Yaşananların ardından bugün flaş bir gelişme daha yaşandı.

ZİRVEYE KATILMAK SON ANDA VAZGEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6 Temmuz'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın Şuşa'daki gayrıresmi zirvesine katılmaktan son anda vazgeçip Türkiye- Hollanda maçını Berlin'de izleme kararı aldığı öğrenildi.

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

MAÇI STADYUMDA İZLEYECEK

Almanların şikayeti sonrasında başlatıldığı öğrenilen soruşturma nedeniyle karşılaşmayı Almanya'da stadyumdan izleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine ise zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek.

TFF ÖRNEKLERİ TOPLADI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hemen kapsamlı bir savunma dosyası hazırladı. Karşılaşmanın ardından Merih'in bu konuda soruşturma geçirebileceğini öğrenen yetkililer, daha önceki örnekleri bir araya getirerek, bunları savunmaya ekledi. Gece yarısı operasyonunda, Sırpların "Çetnik selamı", Arnavutların "çift başlı kartalı" gibi örnekler masaya kondu.

'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

XHAKA'YA 10 BİN İSVİÇRE FRANGI CEZA VERİLMİŞTİ

FIFA, 2018 Dünya Kupası elemelerinde, İsviçre forması giymelerine rağmen Arnavutların sembolü çift başlı kartal hareketi yapan Shaqiri ve Xhaka'ya 10'ar bin, Lichtsteiner'e 5 bin İsviçre Frangı ceza vermişti. EURO 2024'te de UEFA, ırkçılık sebebiyle Sırbistan ve Arnavutluk'u cezalandırdı. Başakşehirli futbolcular, 2019-20 sezonunda, UEFA Avrupa Ligi'nde, Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile yaptığı maçta asker selamı vererek gol sevinci yaşamış, UEFA kınama cezası vermişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Merih Demiral Avusturya Hollanda Almanya Türkiye Bozkurt Berlin Şuşa Politika Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

Gjerj Kastoroiti:

boş yapma asrın lideri ekonomi nerede ???

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Murat Celik:

yaprağım fazla zorlama

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Murat Celik:

Yaprağım Türkiye'nin ekonomi ekonomi ile bir sorunu yok sorun sizin gibi yaprağımlarla

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