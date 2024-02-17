Bodrumspor, Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti
Türkiye Voleybol Federasyonu 20. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti. Zorlu ege derbisinde gülen taraf olan Bodrum'un İncileri maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu 20. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde ağırladığı Karşıyaka'yı 3-0 mağlup etti. Zorlu ege derbisinde gülen taraf olan Bodrum'un İncileri maç sonunda taraftarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.
Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig A Grubu 20. hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde Karşıyaka'yı ağırladı. Binnaz Karakaya Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmayı yüzlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi. Bodrum'un İncileri ligde iddialı olan rakibini ilk sette 25-18 geçti. Mücadelenin ikinci setinde yeşil-beyazlı ekip rakibini 25-21'lik skorla geride bıraktı.
Karşılaşmanın üçüncü ve son setinde Bodrum'un İncileri zorlu ege derbisinde rakibini 25-17 yenerek sahadan 3-0 galip ayrıldı. Zorlu maç sonrası oyuncular ve taraftarlar galibiyetten dolayı büyük sevinç yaşadı. Bu skorla birlikte Play-Off iddiasını sürdüren Bodrum'un İncileri, ligde 5'inci sıradaki yerini koruyarak puanını 31'e yükseltti. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip üst üste 7 maç kazanarak ligde kırılması zor galibiyet serisi yakaladı. - MUĞLA