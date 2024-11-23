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Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oluyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşıyor. Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maç, saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Onur Özütoprak oturuyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı ekip, çıktığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. "Cimbom", topladığı 31 puanla 13. haftaya liderlik koltuğunda girdi. Bodrum FK ise çıktığı 12 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, puan tablosunda 11 puanla 16. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Gökhan, Üzeyir, Celustka, Ajeti, Ege, Fredy, Taylan, Dimitrov, Gökdeniz, Samet, Puscas.

Galatasaray : Muslera, Kaan, Metehan, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Osimhen.

CANLI ANLATIM

26' Gökhan'ın tedavisi tamamlandı. Oyun yeniden hareketlendi.

24' Kaleci Gökhan'ın tedavisi saha içinde halen devam ediyor.

23' Kullanılan serbest vuruşta kaleci Gökhan Akkan ile Galatasaray oyuncusu Metehan çarpıştı. Hakem Ali Meteoğlu sağlık ekiplerini oyuna davet etti.

22' Bodrumspor'da Ege, orta alanın sağında Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

21' Fredy, sol kanattan sert bir şut çekti fakat top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.

16' Sallai'nin sol kanatan arka direğe açtığı ortada kaleci Gökhan eldivenlerinin ucuyla topa dokunarak meşin yuvarlağı kornere çeldi ve kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi. Galatasaray, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

15' Ayiti'nin merkezden Puşcaş'a yolladığı uzun topta Puşcaş topa yetişemedi. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Galatasaray, kale vuruşu kullanacak.

13' Mertens'in kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Gökhan'dan sekerek penaltı noktasına kadar geldi. Osimhen'in röveşata denemesinde top farklı şekilde üstten dışarı gitti. Bodrumspor, kale vuruşu kullanacak.

12' Barış Alper, rakip yarı sahasnın ceza sahası sağında Fredy'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

10' Gökdeniz, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Metehan araya girerek tehlikeyi önledi ve topu kornere gönderdi. Bodrumspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

8' Sol kanattan Mertens, topu taşımak istedi fakat savunmada Celustka araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

7' Puşçaş'ın yaydan sağ ayak içiyle çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.

6' Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Osimhen ceza sahasında topa yükseldi fakat dokunamadı.

5' Mertens'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada top kaleci Gökhan'da kaldı.

2' Fredy, orta alanın solunda Sallai'ye faul yaptı. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo çok yüksek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

haydi bodrum seninleyiz

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
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