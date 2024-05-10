Üye Girişi
Haberler

Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: 'Onuruyla mücadele eden bir takım olduk'

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, Ümraniyespor'a yenilmelerine rağmen takımın onurlu bir şekilde mücadele ettiğini ve son maça kadar elinden geleni yaptığını söyledi. Güller, genç oyuncuların gelecek için umut verici olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk." dedi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda genç ve yetenekli oyuncular olduğunu söyledi.

Giresunspor'un geleceği adına görevde kalmaya devam ettiğini belirten Güller, oldukça genç bir kadro olmasına rağmen ligde oynayabilecek, gelecek yıllarda kulübün temel taşları olabilecek oyuncularla doğru oyun, oyuncu ve takım olma anlamında mesafe kat ettiklerini aktardı.

Güller, sezon boyuncu takımın sahipsiz kaldığını vurgulayarak, "İnşallah gelecek sezon böyle olmaz, tüm şehir kenetlenir. Bu takım, iyi bir takım. Bu camia, iyi bir camia, daha üst liglerde olmayı hak eden bir camia. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, böyle bir takımla çalıştığım için de mutluyum." diye konuştu.

Ellerindeki kadro ile sportif başarının olmayacağını devre arasından bu yana herkesin bildiğini anlatan Güller, "Ama ona rağmen onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk. Görevimiz bitti, inşallah herkes için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Balcı: "Bu çocuklara sahip çıkılmalı"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise Giresunspor'un genç oyuncularının övgüyü hak ettiğini söyledi.

Genç oyuncuların lig boyunca gösterdiği mücadeleye işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Sahada futbol oynamaya çalışan, mücadele eden, ellerinden gelen tüm gayreti gösteren ve koca bir şehri sırtında taşıyan çocuklar bunlar. Hiç maçla ilgili konuşacak bir şey yok, buradaki en değerli şey bu çocuklar. Bu çocuklara sahip çıkılmalı, inşallah ilerleyen yıllarda Giresunspor'un başarılarının içinde bu çocuklardan da mutlaka olacaktır."

Balcı, geçen hafta ligde kalmayı garantilediklerini anımsatarak, "Futbolcularımızın gösterdiği iş ahlakına teşekkür ediyorum, rakibe gösterdikleri saygıya da teşekkür ediyorum ama gene söylüyorum burada en büyük övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncularıdır. Onlara ilerleyen futbol yaşantılarında başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Giresunspor Spor Güncel Haberler

AK Parti'nin 'Neden oy vermediniz?' anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli

 Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

Okul müdürünü öldüren zanlının dosyası kabarık çıktı! 1 yılda 3 okul değiştirip silahla yakalanmış

 ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

ABD'li senatörden skandal Gazze yorumu: Gazze Hiroşima olsun

Bakmadan Geçme

Kara Ağaç Destanı dizisi nerede çekiliyor, setleri nerede? Doğruluk mu cesaret mi soruları! DC soruları! Farklı, ilginç, değişik doğruluk mu cesaretlik mi sorularına örnekler Proje okulları atama sonuçları açıklandı mı SON DAKİKA 2024? Öğrenmek için TIKLAYINIZ Filistin BM üyesi mi, BM'ye üye oldu mu? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? Ayşegül Ovalıoğlu hangi partiden, nereli, kaç yaşında? Muhsin Şentürk kimdir? Yargıtay Muhsin Şentürk neden çekildi? 2 milyon TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Halkbank, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası faiz getirisi! TAM ATM nedir, ücretsiz mi? TAM ATM'de hangi bankalar var, özel bankalar var mı? 12 Mayıs Pazar 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 12 Mayıs burç yorumları nedir? Cihan Çanak kimdir? Cihan Çanak kaç yaşında, mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor? Indiana Pacers New York Knicks NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 11 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! Gaddar 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Gaddar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Yalı Çapkını 70. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Galatasaray kombineleri bitti mi? 2024-2025 sezonu kombine satışları devam ediyor mu? Arka Sokaklar 675. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Mayıs Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?
Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı

Hastanelerde, onaylı randevu dönemi başlıyor! Bakanlık 10 soruda merak edilenleri yanıtladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title