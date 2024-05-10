Bitexen Giresunspor Teknik Direktörü Serhat Güller: 'Onuruyla mücadele eden bir takım olduk'

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında sahasında Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Serhat Güller, "Onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk." dedi.

Güller, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımda genç ve yetenekli oyuncular olduğunu söyledi.

Giresunspor'un geleceği adına görevde kalmaya devam ettiğini belirten Güller, oldukça genç bir kadro olmasına rağmen ligde oynayabilecek, gelecek yıllarda kulübün temel taşları olabilecek oyuncularla doğru oyun, oyuncu ve takım olma anlamında mesafe kat ettiklerini aktardı.

Güller, sezon boyuncu takımın sahipsiz kaldığını vurgulayarak, "İnşallah gelecek sezon böyle olmaz, tüm şehir kenetlenir. Bu takım, iyi bir takım. Bu camia, iyi bir camia, daha üst liglerde olmayı hak eden bir camia. Dolayısıyla burada olmaktan son derece mutluyum, huzurluyum, böyle bir takımla çalıştığım için de mutluyum." diye konuştu.

Ellerindeki kadro ile sportif başarının olmayacağını devre arasından bu yana herkesin bildiğini anlatan Güller, "Ama ona rağmen onuruyla mücadele eden, küme düşmesine rağmen hiçbir maçı bırakmayan, sonuna kadar elinden geleni yapmaya çalışan bir takım olma özelliğimizi son maça kadar koruduk. Görevimiz bitti, inşallah herkes için hayırlı olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hüsamettin Balcı: "Bu çocuklara sahip çıkılmalı"

Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise Giresunspor'un genç oyuncularının övgüyü hak ettiğini söyledi.

Genç oyuncuların lig boyunca gösterdiği mücadeleye işaret eden Balcı, şunları kaydetti:

"Sahada futbol oynamaya çalışan, mücadele eden, ellerinden gelen tüm gayreti gösteren ve koca bir şehri sırtında taşıyan çocuklar bunlar. Hiç maçla ilgili konuşacak bir şey yok, buradaki en değerli şey bu çocuklar. Bu çocuklara sahip çıkılmalı, inşallah ilerleyen yıllarda Giresunspor'un başarılarının içinde bu çocuklardan da mutlaka olacaktır."

Balcı, geçen hafta ligde kalmayı garantilediklerini anımsatarak, "Futbolcularımızın gösterdiği iş ahlakına teşekkür ediyorum, rakibe gösterdikleri saygıya da teşekkür ediyorum ama gene söylüyorum burada en büyük övgüyü hak eden Giresunspor'un genç oyuncularıdır. Onlara ilerleyen futbol yaşantılarında başarılar diliyorum." diye konuştu.