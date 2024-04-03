Bitexen Ampute Futbol 1. Lig Şampiyonu Belli Oldu
Bitexen Ampute Futbol 1. Lig'de şampiyonluğa Olimpik Yetenekler Spor Kulübü ulaştı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 14 hafta sonunda zirvede 31 puanla Olimpik Yetenekler Spor Kulübü yer aldı.
Şampiyon olan Olimpik Yetenekler Spor Kulübü, gelecek sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.
Sezonu Sakarya Büyükşehir Belediyespor 30 puanla ikinci, Kahramanmaraş Ampute Spor Kulübü ise 28 puanla üçüncü sırada bitirdi.