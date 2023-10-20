Bilecikli bilardocu Murat Kiremitçi, Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına hazırlanıyor

Bilecikli bilardocu Murat Kiremitçi, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına günde 2 saat yaptığı antrenmanla hazırlanıyor. Kiremitçi, turnuvada Bilecik'i temsil edecek ve tüm dostlarını maçına bekliyor.

Bilecikli bilardocu Murat Kiremitçi, Ankara'da yapılacak olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına günde 2 saat yaptığı antrenmanla hazırlanıyor.

Ankara'da yapılacak olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına Bilecik'i temsil edecek olan Murat Kiremitçi, çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. 23-29 Ekim tarihlerinde 80 sporcunun katılımıyla düzenlenen turnuvada mücadele verecek olan bilardo sporcusu Murat Kiretmitçi, "15 yaşından beri bilardo ile ilgileniyorum. 8-9 senedir profesyonel olarak görev yapmaktayım. Antrenmanlarımı fırsat buldukça Bilecik'te bulunan bilardo salonunda yapıyorum. Aynı zamanda Bursa ve Kütahya'da antrenmanlarımı yapmaya devam ediyorum. Antrenmanlarıma günde 2 saat ayırıyorum ve Bilecik, Bursa, Kütahya'da yapmak üzere antrenmanlarımı bölüyorum."

"Bütün gençlerimize, arkadaşlarımıza snooker bilardo öneriyorum"

Kiretmitçi, konuşmasının devamında, "Snooker bilardo olarak eşsiz bulunmaz bir kumaş. Bütün gençlerimize, arkadaşlarımıza öneriyorum. İsminden anlaşıldığı gibi snooker İngilizlerin bulmuş olduğu bir bilardo branşıdır. Daha eşsiz, daha öncü. Snoker bütün gençlerin oynamasını isterim. Son olarak Ankara'da yapılacak olan Türkiye Snooker Bilardo Şampiyonasına Bilecik'i temsil edeceğim. Tüm dostlarımı 23-29 Ekimde Ankara Çankaya'da düzenlenecek olan maçıma bekliyorum" dedi. - BİLECİK