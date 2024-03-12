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Beşiktaş, Tyler Boyd'a tazminat ödeyecek

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FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübünün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti. Boyd, Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarak 4 gol atmıştı.

FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Beşiktaş Kulübünün eski futbolcusu Tyler Boyd'a yaklaşık 1 milyon avro tazminat ödemesine hükmetti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan açıklamada, "12 Mart 2024 tarihinde tarafımıza tebliğ edilen FIFA The Dispute Resolution Chamber-DRC (FIFA Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) kararına göre, şirketimiz ile kontratını 4 Kasım 2022 tarihinde feshetmiş olan profesyonel A takım oyuncusu Tyler Boyd'a fesih tazminatı olarak 956 bin avronun 4 Kasım 2022 tarihinden itibaren işleyecek yıllık yüzde 5 faizi ile ödenmesine karar verilmiştir. İlgili karara ilişkin hukuki süreç devam etmektedir." denildi.

Temmuz 2019'da 2,4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Tyler Boyd, siyah-beyazlı formayla 35 resmi maça çıkarak 4 kez ağları havalandırmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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