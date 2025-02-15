Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'ndaki dev maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu.

MERT GÜNOK'A PLAKET

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'a, Trabzonspor maçının öncesinde plaket takdim edildi. Siyah-beyazlı formayla 100. maçına Athletic Bilbao karşısında çıkan deneyimli kaleci, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaşamını yitirenlerden dolayı ödülünü o dönemde almak istemedi. Ligde Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta Mert Günok'a müsabakadan önce 100. maç plaketi verildi. Başarılı eldiven, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından fair play ödülüne layık görüldüğü için de plaketle onurlandırıldı.

ŞENOL GÜNEŞ, 4500 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ'A RAKİP OLDU

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak geldi. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti. Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak. Güneş, Bursaspor'u çalıştırdığı 2014-2015 sezonunda da Beşiktaş'a rakip olmuştu ancak, siyah-beyazlılar o sezon iç saha maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynuyordu.

AHMET MINGUZZI ANILDI

Uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde anıldı. Bordo-mavili takım, ısınmada Minguzzi'yi anmak için resminin olduğu tişörtlerle sahaya çıktı. Tüpraş Stadı'ndaki skor tabelasına Minguzzi'nin fotoğrafı ve iki takımın logoları yansıtıldı.

Öte yandan Hayatını 81 yaşında kaybeden Fethi Heper için karşılaşma öncesinde saygı duruşu yapıldı. A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Heper, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

NEGREDO MAÇA GELDİ

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maçta Tüpraş Stadyumu'nda beklenmedik bir isim de yer aldı. Siyah-beyazlıların eski futbolcusu Alvaro Negredo, Beşiktaş - Trabzonspor maçı için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Instagram üzerinden paylaşımda bulunan İspanyol golcü, Beşiktaş'a desteğini ifade etti.

RAFA SILVA'NIN HATASINI BANZA AFFETMEDİ

Trabzonspor, karşılaşmanın 17. dakikasında Simon Banza ile öne geçti. Beşiktaş'ta Rafa Silva, kendi yarı alanından çıkmak isterken hatalı bir pas verdi ve top Vişça'da kaldı. Vişça, ceza yayının gerisinden rakip ceza sahasına hareketlenen Banza'ya bekletmeden pasını verdi. Banza'nın sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve takınını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

BANZA BU GOLLE TARİHE GEÇTİ

Demokratik Kongolu forvet, bu golle birlikte Trabzonspor tarihine geçti. Fenerbahçe'ye 2, Galatasaray'a ise 1 gol atan Simon Banza, Beşiktaş ağlarını da havalandırdı ve bu sezon büyük maçları boş geçmedi. Banza, Beşiktaş maçındaki golüyle birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti. 28 yaşındaki forvet böylece, Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla bir sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a gol atan dördüncü yabancı oyuncu oldu. Bordo-mavililerde daha önce Maxi Gomez, Alexander Sörloth ve Jacek Cyzio bu başarıyı yakalamıştı.

ŞENOL GÜNEŞ GOLE SEVİNMEDİ

Öte yandan Şenol Güneş'in bordo-mavililerin eski takımı Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi göze çarptı. Güneş, müsabaka öncesinde de kendisinde sevgi gösterisinde bulunan siyah-beyazlı tribünleri selamlamıştı.

RAFA SILVA KENDİSİNİ AFFETTİRDİ

Rafa Silva, Banza'nın golünde yaptığı haftayı ikinci yarıda telafi etti. Portekizli yıldız, 53. dakikada Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa penaltı noktasının solunda sağ ayak içiyle uzak köşeye vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skora dengeyi getirdi.

BATAGOV KENDİ KALESİNE ATTI

İkinci yarıya hızlı başlayan Beşiktaş, 65. dakikada üstünlüğü yakaladı. Immobile, ceza yayından ceza sahasına hareketlenen Rashica'yı topla buluşturdu. Kosovalı futbolcunun dar açıdan sağ ayak içiyle yaptığı vuruş savunmada Batagov'a çarparak filelere gitti. Siyah-beyazlılar, bu golle 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 öne geçmeyi başardı. Kalan dakikalarada başka gol olmayınca sahadan bu skorla galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu.

SOLSKJAER'DEN TARİHİ GALİBİYET

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçıyla birlikte Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk lig maçına çıktı. Solskjaer, takımının sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmasıyla birlikte Dolmabahçe'deki ilk lig maçını kazanmış oldu.Öte yandan 51 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig tarihinde Trabzonspor'u mağlup eden ilk Norveçli teknik direktör oldu.

BEŞİKTAŞ'IN YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça yükselten Beşiktaş 38 puana ulaşırken, bu sezon ligde çıktığı 11. deplasman maçından da galip ayrılamayan Trabzonspor 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş deplasmanda Eyüpspor'a konuk olurken, Trabzonspor evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.