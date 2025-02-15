Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Polonyalı FIFA kokartlı Daniel Stefanski oturacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş,35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza.

ARALARINDAKİ 141. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yapacakları maçla 141. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 11 Ekim 1973'te oynanan ilk müsabaka, Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Yarım asırı aşan rekabette geride kalan 140 resmi müsabakanın 56'sını Beşiktaş, 48'ini bordo-mavili takım kazandı. Taraflar, 36 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlılar 193 kez fileleri havalandırırken, bordo-mavililer ise 159 gol kaydetti.

SÜPER LİG'DE 104. RANDEVU

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de 104. kez rakip olacak. İki takım arasında ligde oynanan 103 maçta "Kara kartal" 38, bordo-mavililer 37 galibiyet aldı. Takımlar, 28 karşılaşmada ise berabere kaldı. Beşiktaş'ın attığı 145 gole, Trabzonspor 119 golle karşılık verdi.

EKSİKLER VE SINIRDAKİLER

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında 4 oyuncu forması giyemeyecek. Savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor. Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak. Öte yandan Siyah-beyazlılarda 3 futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 25. haftada ikas Eyüpspor ile deplasmanda yapılacak mücadelede forma giyemeyecek. Trabzonspor'da ise Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.

ŞENOL GÜNEŞ, 12 YIL SONRA BEŞİKTAŞ STADI'NDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Tüpraş Stadı'na rakip teknik adam olarak gelecek. Beşiktaş ile iki lig şampiyonluk yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olacak. Tecrübeli teknik adam, son olarak 21 Ekim 2012 tarihinde o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 1-1 sonra eren karşılaşmada yine Trabzonspor'un başında Beşiktaş'a karşı puan mücadelesi vermişti. Şenol Güneş, 12 yıl 3 ay 25 gün sonra Tüpraş Stadı'nda eski takım taraftarlarının karşısında rakip teknik direktör olarak yer alacak.

SOLSKJAER'İN LİGDEKİ İLK İÇ SAHA MAÇI

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak. Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Ligde son 4 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

İSTANBUL'DA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Siyah-beyazlılar, İstanbul'da yaptığı maçlarda Karadeniz ekibine büyük üstünlük kurdu. İki takım, İstanbul'da resmi ve özel maçlarda 69 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 34, bordo-mavililer 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 112, Trabzonspor ise 57 gol attı.

Öte yandan "Kara kartal", 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında rakibini Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'da oynanan iki maçı da galibiyetle tamamladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan lig müsabakasını 2-0 kazanan Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibini 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 50 maç oynandı. Bunların 21'ini Beşiktaş, 14'ünü Trabzonspor kazandı, 15 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 79 golüne karşılık, bordo-mavililer 45 gol attı.

TRABZONSPOR, SON 20 LİG MAÇINDA BEŞİKTAŞ'I YENEMEDİ

Beşiktaş, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 20 lig maçında rakibine üstünlük kurmakta zorlandı. Trabzonspor, söz konusu maçlarda rakibine sadece 5 kez mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu maçların 7'sinde Beşiktaş'a üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

BEŞİKTAŞ, SON 3 MAÇTA RAKİBİNE YENİLMEDİ

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 3 maçta mağlup olmadı. Geçen sezonun ikinci yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenen Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde ise bordo-mavilileri 3-2 geçerek mutlu sona ulaştı. Yeni sezonun ilk yarısında Trabzon'da karşılaşan iki ekibin randevusunda ise takımlar sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Son üç müsabakada Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen "Kara kartal", bu mücadelelerde rakip fileleri 6 kez havalandırırken, 3 gole ise engel olamadı.

FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, bordo-mavili ekibi 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş'a karşı en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

TRABZONSPOR'DAN ANLAMLI HAREKET

Trabzonspor, uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için maç öncesinde fotoğrafının olduğu tişörtle sahaya çıkacak. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır." ifadelerine yer verdi. Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Olayın ardından kaçan 2 şüpheli tutuklanmıştı.