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Beşiktaş'tan Arnautovic ve Seferovic atağı

Demirören Haber Ajansı - Ali Danaş - Spor
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Beşiktaş'tan Arnautovic ve Seferovic atağı

Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi.

Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Bologna forması giyen Avusturyalı forvet Arnautovic ve Benfica forması giyen Seferovic için harekete geçti.

Her iki oyuncunun şartları için kulüpleriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, şartların oluşması halinde iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor

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