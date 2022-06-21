Beşiktaş'tan Arnautovic ve Seferovic atağı
Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi.
Weghorst'tan istediği cevabı bir türlü alamayan Beşiktaş, alternatif isimlere yöneldi. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda, Bologna forması giyen Avusturyalı forvet Arnautovic ve Benfica forması giyen Seferovic için harekete geçti.
Her iki oyuncunun şartları için kulüpleriyle temasa geçen siyah-beyazlılar, şartların oluşması halinde iki oyuncudan birini kadrosuna katmayı hedefliyor.
Demirören Haber Ajansı / Ali Danaş - Spor