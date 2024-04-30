Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu farklı yendi
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 mağlup etti. Beşiktaş, seride 1-0 öne geçti.
Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yendi.
Normal sezonu lider bitiren Beşiktaş, ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile şampiyonluk etabının ilk maçında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaştı.
Siyah-beyazlı takım, ilk yarısını 22-11 üstün geçtiği karşılaşmadan 43-22 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.