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Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu farklı yendi

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Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı finalinde Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 mağlup etti. Beşiktaş, seride 1-0 öne geçti.

Hentbol Erkekler Süper Lig play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Safi Çimento, Spor Toto'yu 43-22 yendi.

Normal sezonu lider bitiren Beşiktaş, ligi dördüncü tamamlayan Spor Toto ile şampiyonluk etabının ilk maçında BJK Süleyman Seba Spor Salonu'nda karşılaştı.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarısını 22-11 üstün geçtiği karşılaşmadan 43-22 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç, 2 Mayıs Perşembe günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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