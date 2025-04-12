Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta çok net gol kaçtı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çalıyor. Mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlı ekip, oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi sonucu topladığı 48 puanla 4. sırada yer aldı. RAMS Başakşehir ise aynı süreçte 12 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyetle 42 puan topladı ve 6. sırada kendisine yer buldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa Erhan.

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Brnic, Kemen, Crespo, Yusuf, Piatek.

CANLI ANLATIM

46' AZ FARKLA! Gedson Fernandes'in pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Rashica sağ ayağıyla yakın köşeyi düşündü ancak top yan ağlarda kaldı.

46' Beşiktaş'ta Salih Uçan yerine Onur Bulut oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı Başakşehir'in vuruşu ile başladı.

İ.Y Beşiktaş 0-0 RAMS Başakşehir

45+1' Kemen, sol kanatta Svensson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Cihan Aydın düdüğünü çaldı.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

45' Yusuf Sarı, sağ iç çaprazdan Piatek'i düşündü ama Paulista araya girerek topu taca gönderiyor.

44' Beşiktaş'ın ön alan baskısı devam ediyor.

42' Masuaku'nun ortasında top arka direğe gitti. Salih Uçan kafayla içeri çevirdi ancak Crespo, topu uzaklaştırdı.

41' Hava topu mücadelesinde Ba, Mustafa Hekimoğlu'na faul yapıyor. Serbest vuruş sağ çaprazdan kullanılacak.

38' Mustafa'nın sol kanatta getirdiği topta ceza yayında bulunan Rafa Silva'yı gördü. Rafa, açı ararken sağ uzak çaprazda bulunan Chamberlain'e bıraktı. Bekletmeden şutunu çeken Chamberlain, topu yandan auta gönderdi.

37' Cihan Aydın orta alanın sağında Mario'nun eliyle oynadığı belirterek düdüğünü çaldı. Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

35' Beşiktaş, ön alanda basıyor Başakşehir baskıyı kıramadı.

33' NET POZİSYON KAÇTI! Yusuf'un sağ kanattan getirdiği topta yerden içeriyi gördü. Kemen gelen topu Piatek'e verdi Piatek'te sol çaprazda boşta olan Brnic'i gördü müsait pozisyonda şutunu çeken Brnic, Mert Günok'u geçemedi.

32' Maçın bu dakikalarında etkili olan taraf Beşiktaş.

30' TEHLİKELİ POZİSYON! Masuaku'nun sol kanattan yerden ceza sahası içine çevirdiği topta Rashica topla buluştu. Şut açısı arayan Rashica, sol çapraza kadar topla gitti ama çektiği şutta top kalecide kaldı.

29' Joao Mario'nun şık ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Rafa Silva Duarte'yi geçmeye çalıştı ama Duarte topa müdahale ederek topu kornere gönderi. Köşe vuruşunu Beşiktaş kullanacak.

27' Beşiktaş'ta sakatlanan Muçi yerini Joao Mario'ya bıraktı.

26' Beşiktaş'ta Muçi devam edemiyor. Joao Mario hazırlanmaya başladı.

25' Ernest Muçi, sakatlandı tedavisi sürüyor.

24' Rafa Silva orta alanda çok güzel döndü ardından Muçi'ye derin top denedi ama Muçi topu güzel kontrol edemiyor.

21' Mustafa Hekimoğlu ve Berat Özdemir aynı anda topa müdahale etmeye çalışırken çarpıştı. İki oyuncuda yerde.

20' Rashica sağ kanattan bekletmeden ortayı yaptı, ceza alanında savunma topu karşıladı.

19' Rashica, Başakşehir'in ceza sahası önünde Operi'ye faul yapıyor serbest vuruşu Başakşehir kullanacak.

15' BÜYÜK TEHLİKE! Salih Uçan ceza sahasına şık çalımlarla girdi. Oluşan karambolde top kale önünde Rashica'nın önünde kaldı topa zorda olsa vurmaya başaran Rashica, kaleci Muhammed'i geçemedi.

14' Rafa Silva orta alanda Duarte'nin müdahelesi ile yerde kalıyor serbest vuruş Beşiktaş'ın.

12' Paulista, sahaya yeniden döndü maça devam edecek.

10' Beşiktaş'ta Paulista yeniden kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri yeniden oyun alanında.

9' Brnic'in savunma arkasında gönderdiği topta Mert Günok kalesinden açılarak Piatek'ten önce yetişerek tehlikeyi önledi.

9' Brnic'in savunma arkasına gönderdiği topta Mert Günok kalesinden açılarak Piatek'ten önce yetişerek tehlikeyi önledi.

8' Gabriel Paulista, ayağa kalktı oyuna devam ediyor.

7' Beşiktaş'ta kullanılan kornerde Gabriel Paulista yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada.

6' Başakşehir'in ön alan presiyle kaptığı topta Piatek'in ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şut savunmaya çarparak kornere çıktı.

3' Salih Uçan, kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti ama top sağ direğin yanından az farkla auta gidiyor.

2' Salih'in Muçi'ye yolladığı uzun topta Muçi yerde kaldı siyah-beyazlılar faul bekledi ama Cihan Aydın devam diyor.

1' İlk düdük çaldı.