Beşiktaş ile Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Karşı Karşıya
Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Maç saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Beşiktaş, 5 turu geçerek finale yükseldi. Trabzonspor ise 4 turda rakiplerini eleyerek finale adını yazdırdı. Karşılaşmayı yaklaşık 75 bin taraftarın izlemesi bekleniyor.
Beşiktaş ile Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası final maçı yarın yapılacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak.
Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan siyah-beyazlı ekip, sırasıyla Eyüpspor, Bitexen Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nü eleyerek finale geldi.
Bordo-mavili ekip ise 4. turdan girdiği organizasyonda Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK, Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü eleyerek finalist oldu.
Yaklaşık 75 bin taraftarın seyretmesi beklenen karşılaşmanın bilet fiyatları kuzey ve güney tribünleri için 500, doğu ve batı tribünleri için bin lira olarak belirlendi.
Beşiktaş taraftarları doğu ve kuzey, Trabzonspor taraftarları ise batı ve güney tribünlerinde maçı takip edecek.