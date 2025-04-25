Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru var

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Hatayspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlılar, ligde çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi ile 49 topladı ve 5. basamakta bulunuyor. Kümede kalma şansını mucizelere bırakan ve kaybetmesi durumunda lige veda edecek olan Hatayspor ise 19 puanla 18. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Rafa Sila, Mustafa, Immobile.

Hatayspor: Bekaj, Kamil, Kilama, Calvo, Cengiz, Massanga, Görkem, Abdülkadir, Boutobba, Joelson, Strandberg.

CANLI ANLATIM

78' GOOOLLL! Beşiktaş 5-1 Hatayspor (Keny Arroyo)

73' BİR ŞUT! Boutabba, ceza yayından sol ayak içiyle şutunu çekti. Mert Günok, sağına uzanarak topu dışarı çeldi.

71' Joao Mario, rakip yarı alanda Massanga'ya faul yaptı.

70' Massanga'nın direk kaleye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

69' Jonathan Okoronkwo, rakip ceza sahasının sol dışında Svensson'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak.

68' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %50-%50 Hatayspor topa hakim.

67' Funsho Bamgboye, ceza yayından sol ayak üstüyle yerden kaleyi yokladı. Mert Günok, sağına uzanarak topa sahip oldu.

66' Hatayspor'da Görkem Sağlam, Cengiz Demir ve Joelson Fernandes'in yerlerine Cemali Sertel, Jonathan Okoronkwo ile Funsho Bamgboye oyuna dahil oldu.

65' Ciro Immobile orta alandan sağ kanatta koşu yapan Rashica'ya yerden pasını aktardı. Rashica, ceza sahası sağından sol ayak içiyle kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak kaleci Bekaj'da kaldı.

63' TEHLİKELİ ATAK! Görkem Sağlam, ceza sahası solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Mert Günok, sağına yatarak topu kurtardı. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

62' Rashica'nın sağ kanattan açtığı ortayı savunmada Kamil Ahmet kafayla karşıladı. Yükselen topa kaleci Bekaj sahip oldu.

61' Beşiktaş'ta Mustafa Erhan Hekimoğlu yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

60' Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla ilk hat-trick'ini kaydetti.

59' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden çevirdiği topta Ciro Immobile, penaltı noktasında sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

59' GOOOLLL! Beşiktaş 4-1 Hatayspor (Ciro Immobile)

58' Görlem Sağlam'ın ceza yayı gerilerinden çektiği şut kaleci Mert Günok'ta kaldı.

57' BİR ŞUT! Abdulkadir Parmak, ceza yayının sağından sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

56' Rafa Silva, ceza sahasının solundan kale sahasına çevirdi. Meşin yuvarlak bir kez daha kaleci Bekaj'ın ellerinde kaldı.

55' Emrecan Terzi'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada meşin yuvarlak kaleci Bekaj'da kaldı.

54' Rafa Silva, bu sezon ligde 10. golünü kaydetti.

53' Hatayspor savunması kendi yarı alanında paslaşırken orta alanın solunda topu kazanan Emrecan Terzi bekletmeden ceza yayının gerisindeki Rafa Silva'ya yerden pasını verdi. Rafa Silva, ceza yayından sağ ayak içiyle vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

53' GOOOLLL! Beşiktaş 3-1 Hatayspor (Rafa Silva)

52' Ciro Immobile, sağ ayak içiyle kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

52' GOOOLLL! Beşiktaş 2-1 Hatayspor (Ciro Immobile)

51' PENALTI! Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR monitöründe pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi.

50' Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR uyarısıyla monitörde pozisyonu izlemeye davet edildi.

49' Svensson'un sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Immobile topu kontrol etti. Sonrasında Immobile, Hatayspor savunmasında Kamil Ahmet'in topa elle müdahale ettiği yönünde hakem Adnan Deniz Kayatepe'ye penaltı itirazlarında bulundu.

47' TEHLİKELİ ATAK! Abdulkadir Parmak, ceza yayından ceza sahası solunda bulunan Carlos Strandberg'e yerden pasını verdi. Strandberg'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.

46' Emirhan Topçu, orta alandan sol kanattan hareketlenen Emrecan Terzi'ye uzun bir top gönderdi ancak meşin yuvarlak doğrudan dıaşarı çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İ.Y Beşiktaş 1-1 Hatayspor

45' İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

44' Kullanılan köşe vuruşunun ardından Mert Günok topa sahip oldu ve bekletmeden uzun bir pasla Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu düşündü. Mustafa Erhan topu kontrol etti ancak hakem Adnan Deniz Kayatepe, bu pozisyonda Joelson Fernandes'e faul yaptığı gerekçesiyle oyunu durdurdu. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak.

43' Joelson Fernandes, sol kanattan topu taşıyarak ceza sahasına ortalamak istedi ancak Svensson araya girerek topu dışarı gönderdi. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

41' Kullanılan köşe vuruşunda Hatayspor savunması topu karşıladı ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

40' Kullanılan köşe vuruşunda Rafa Silva, penaltı noktasının solundan gelişine kaleyi yokladı. Savunmada Kilama'ya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, bu kez sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

40' Rashica'nın kullandığı köşe vuruşunda Rafa Silva, penaltı noktasının solundan gelişine kaleyi yokladı. Savunmada Kilama'ya çarpan top dışarı gitti. Beşiktaş, bu kez sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

39' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Rafa Silva'nın ceza yayından bekletmeden çektiği şut savunmadan döndü. Ardından ceza yayının soluna açılan topta Emrecan Terzi, kale sahasına ortaladı. Gedson Fernandes'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarparak dışarı gitti. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

38' Rashica, rakip ceza sahasının sağ dışında Joelson Fernandes'in müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Joelson Fernandes sarı kart gördü.

37' Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla 16. golünü kaydetti.

36' Immobile, Bekaj'ın sağına yerden yaptığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

36' GOOOLLL! Beşiktaş 1-1 Hatayaspor (Ciro Immobile)

35' PENALTI! Svensson'un sağ kanattan rakip kaleye hareketlenen Rafa'ya verdiği pasta Rafa hızla ceza sahasına girdi ve Calvo'nun müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Adnan Deniz Kayatepe penaltı noktasına gösterdi.

34' BİR KAFA! Rashica, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Immobile'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

33' Carlos Strandberg, orta alanda Emirhan Topçu'ya faul yaptı.

32' Massanga, orta alandan Boutabba'ya uzun bir top gönderi ancak meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı.

31' Gabriel Paulistan'nın ceza yayı gerilerinden çektiği şut Hatayspor savunmasından geri döndü.

30' Joelson Fernandes, sol kanattan ceza sahasına girerek çarprazdan sol ayak üstüyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak Mert Günok'un ellerinde kaldı.

29' Beşiktaşlı oyuncular tüm hatlarıyla rakip yarı alana yerleşti.

27' Rashica'nın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Bekaj kalesinden açılarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

26' Rafa Silva, ceza yayından ceza sahası sağında bulunan Ciro Immobile'ye yerden pasını aktardı. Immobile'nin sağ ayak üstüyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde dışarı çıktı.

25' Görkem Sağlam, orta alanda Amir Hadziahmetovic'e faul yaptı.

24' Mücadelede tempo bir hayli arttı.

23' Gedson Fernandes, ceza yayının gerisinden savunma arkasına koşu yapan Immobile'ye derin bir top gönderdi. Immobile'nin dar açıdan sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak bir kez daha Bekaj'da kaldı.

22' Rafa Silva, sağ kanattan çizgiye inerek penaltı noktasına yerden çevirdi. Svensson'un sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Bekaj'ın ellerinde kaldı.

21' Gedson Fernandes, sol kanattan topu taşıyıp ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Kaleci Bekaj'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

20' Orta alandan sağ kanada gönderilen uzun topu kontrol eden Bilal Boutobba, meşin yuvarlağı son çizgiye kadar taşıdı ve penaltı noktasına yerden bir pas çıkardı. Abdulkadir Parmak'ın tek vuruşunda top ağlarla buluştu.

20' GOOOLLL! Beşiktaş 0-1 Hatayspor (Abdülkadir Parmak)

19' DİREKTEN DÖNDÜ! Görkem'in paslaşarak kullandığı serbest vuruşta Boutabba, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle kaleyi yokladı. Meşin yuvarlak uzak direkten geri döndü. Sonrasında Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı.

18' Mustafa Erhan Hekimoğlu, orta alanda Bilal Boutobba'ya faul yaptı.

17' Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Hatayspor savunmasında boşluk arıyor.

15' TEHLİKELİ ATAK! Hadziahmetovic'in orta alandan savunma arkasına gönderdiği derin topta Ciro Immobile, kaleci Bekaj ile birebir kaldı. Immobile'nin penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

14' Mücadelenin bu dakikasında Beşiktaş %41 -%59 Hatayspor topa hakim.

13' DİREKTEN DÖNDÜ! Beşiktaşlı oyuncular rakip yarı alanda kısa paslar yaparak ceza yayında Gedson Fernandes'i topla buluşturdu. Gedson'un sağ ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak yan direkten geri döndü. Sonrasında Hataysporlu oyuncular topu uzaklaştırdı.

11' Joelson Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortayı savunmada Paulista karşıladı ve tehlikeyi önledi.

10' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı köşe vuruşunda Hatayspor savunması topu karşıladı.

8' Orta alandan sol kanada atılan topta Mustafa Erhan, ceza sahası sol tarafından kale sahasına yerden çevirdi. Savunmada Kilama, topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

6' Hataysporlu oyuncular, rakip yarı alanda kısa paslar yaparak Beşiktaş savunmasında boşluk arıyor...

5' Beşiktaşlı oyuncular hazırlık pasları yapıyor...

4' Görkem'in kullandığı köşe vuruşu doğrudan dışarı gitti. Beşiktaş, kale vuruşu kullanacak.

3' Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş savunması topu karşıladı. Sonrasında sağ kanada açılan topta Görkem, ceza sahasına ortaladı. Paulista, topu kafayla karşıladı ve dışarı gönderdi. Hatayspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

2' Bilal Boutobba, rakip yarı alanın sağında Emrecan Terzi'nin müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Hatayspor, serbest vuruş kullanacak.

1' Maç başladı.