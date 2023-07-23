- Başakşehir Burdur kampını galibiyet ile noktaladı

BURDUR - Yeni sezon hazırlık dönemini Burdur kampında sürdüren Başakşehir, kampın son maçında karşılaştığı Katar'ın Al Markhiya takımını 3-1'lik skorla geçti.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk kamp dönemini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Kamp Merkezi'nde sürdüren RAM Başakşehir, kampın son hazırlık maçında Katar'ın Al Markhiya karşı karşıya geldi. MAKÜ İstiklal Stadyumu'nda gerçekleşen maçtan RAM Başakşehir Daniel Aleksic, Serdar Gürler ve Krzysztof Piatek'in attığı gollerle 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Al Markhiya takımının tek golünü ise Naoufal Bannis kaydetti. Yeni transfer Dimitrios Pelkas maçı yedek kulübesinden takip etti.

Maç sonunda Burdur Kampını değerlendiren RAM Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Geçen sene de Burdur'da kamp organizasyonumuz vardı. Özellikle Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin bu güzel kampüsünde kamp yapmaktan dolayı mutlu olduğumuzu söylemek istiyorum. Burada çok güzel bir tesis var. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Ülkemizde 40 dereceleri 45 dereceleri bulan yerler var. Burada özellikle akşam ve sabah saatlerinde 20-25 derece havalarda iyi antrenmanlar yaptık. Takımımızı en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz lige. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde Avrupa kupalarında oynamak, Avrupa kupalarına katılmak için mücadele etmek. Dört tane büyük takıma yine meydan okumak. İnşallah bunu yapabilecek güçte olduğumuzu düşünüyorum. Aramıza katılacak arkadaşlarımız olacak, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız olacak. Burada bize gösterilen ilgi, alaka için bir kez daha Burdur iline çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bugünkü hazırlık maçıyla Burdur kamp programını noktalayan turuncu-lacivertliler yarın saat 16.00'da İstanbul'a dönecek.