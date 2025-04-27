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Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

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İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona, Real Madrid'i uzatmalarda 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Madrid'de ikinci golün asisti 55. dakikada oyundan giren Arda Güler'den geldi. Öte yandan Antonio Rüdiger, 120+2. dakikada yedek kulübesinden hakeme cisim fırlatmasının ardından kırmızı kart gördü.

İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Barcelona, normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

PEDRI PERDEYİ AÇTI

Barcelona, 28. dakikada Pedri'nin attığı golle Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Lamine Yamal, topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra geriden gelen Pedri'yi gördü. Pedri, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımını El Clasico'da öne taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

REAL'İN İLK YARIDA İSABETLİ ŞUTU YOK

Barcelona, Real Madrid karşısında ilk yarıdaki oyun üstünlüğü ile dikkat çekti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Real Madrid, Barcelona kalesine ilk yarıda isabetli şut çekemedi.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

ARDA GÜLER 55. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmanın 55. dakikasında Dani Ceballos yerine oyuna dahil oldu.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

MBAPPE FRİKİKTEN ATTI

Real Madrid'e karşılaşmaya yedek başlayan ve ikinci yarıda Rodrygo yerine oyuna dahil olan Kylian Mbappe, 70. dakikada takımına tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandırdı. Fransız yıldız, bu serbest vuruşta topun başına geçti ve yaptığı vuruşla takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

ARDA GÜLER'DEN ASİST, TCHOUAMENI'DEN GOL

Real Madrid, 77. dakikada ise Barcelona karşısında 2-1 öne geçti. Bu dakikada Arda Güler'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Aurelien Tchouameni kafayla vuruşla takımının ikinci golünü attı. Arda Güler, bu maçtaki asistiyle birlikte bu sezon 7 asistle ulaştı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

TORRES SKORU EŞİTLEDİ

Barcelona, 84. dakikada Ferran Torres ile Real Madrid karşısında 2-2'lik eşitliği buldu. Yamal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa iyi hareketlenen Ferran Torres, kalesini terk eden Thibaut Courtois'i geçerek topu ağlarla buluşturdu.

BARCELONA'YA ÖNCE PENALTI, SONRA İPTAL

Barcelona, Asencio'nun Raphinha'yı düşürmesinin ardından 90+6. dakikada penaltı kazandı. Hakem Ricardo De Burgos, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi. Hakem Burgos, pozisyonu ekranda izledikten sonra penaltı kararını iptal etti ve Raphinha'ya sarı kart gösterdi.

KAZANANI UZATMALAR BELİRLEDİ

Barcelona ile Real Madrid arasındaki finalin normal süresi 2-2 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi. Barcelona, 106. dakikada Ferran Torres ile bir kez daha ağları buldu ancak İspanyol futbolcu için ofsayt bayrağı kalktı.

ŞAMPİYONLUĞU GETİREN GOL

Barcelona, karşılaşmanın 116. dakikasında bir kez daha öne geçti. Katalan ekibinin Fransız oyuncusu Jules Kounde, bu dakikada ceza sahasından yerden çıkardığı şutla takımını 3-2 öne taşıdı.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

RUDIGER, HAKEME CİSİM FIRLATTI

Real Madrid'de 111. dakikada oyundan çıkan Antonio Rüdiger, 120+2. dakikada yedek kulübesinden hakeme cisim fırlatmasının ardından doğrudan kırmızı kart gördü.

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

ŞAMPİYON BARCELONA

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

BU SEZONKİ TÜM MAÇLAR BARCELONA'NIN

Barcelona, bu sezon Real Madrid'e karşı oynadığı 3 maçı da kazandı. Bu sezon sonuçlar şu şekilde;

  • Real Madrid 0-4 Barcelona
  • Real Madrid 2-5 Barcelona
  • Barcelona 3-2 Real Madrid

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı

Uzatmalarda Real Madrid'i 3-2 yenen Barcelona, Kral Kupası'nı kazandı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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