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Balıkesir haberleri... Havran oryantiring heyecanına ev sahipliği yaptı

Spor Haberleri

Balıkesir haberleri... Havran oryantiring heyecanına ev sahipliği yaptı

Balıkesir yerel spor haberine göre Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı anısına Kuva-yi Milliye Ulusal Oryantiring yarışması düzenlendi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı anısına Kuva-yi Milliye Ulusal Oryantiring yarışması düzenlendi.

Yarışmaya Bursa, İzmir, Çanakkele, Konya, Soma ve çeşitli İllerden 8 ve 35 yaş üstü kategorileri olmak üzere yaklaşık 300 sporcu katıldı. Kocaseyit İlkokulundan start alarak köy merkezi ve arazide devam eden oryantiring Yarışması heyecanlı anları ve renkli sporcu kişilikleri ile göz doldurdu.

Yarışma sonunda Kocaseyit İlkokulu bahçesinde düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini aldılar. Törene Balıkesir Vali Yardımcısı Gülihsan Yiğit, İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdurrahman Beşbaş ve ilçe protokolü katıldı.

Yarışmaya katılan sporculara anı tişörtü, katılım belgesi, madalya ve Havran Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi. Daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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