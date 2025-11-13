Haberler

Bahis soruşturmasında Süper Lig ve 1'inci Lig'de forma giyen isimlerin cezaları belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında kurula sevk edilen Galatasaraylı Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu, bahis soruşturması kapsamında kurula sevk edilen Galatasaraylı Eren Elmalı'ya 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Konyaspor forması giyen Alassane Ndao'ya 12 ay, Adil Demirbağ'a ise 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, geçtiğimiz gün bahis soruşturması kapsamında bin 24 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Yapılan toplantı sonucunda sevk edilen futbolculardan Süper Lig ve 1'inci Lig'de forma giyen isimlerin cezaları belli oldu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:

1- İZZET ÇELİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ENES KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- YUSUF ÖZDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- BEDİRHAN ÖZYURT'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- EFE DOĞAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- FURKAN ORAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- METEHAN BALTACI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- EVREN EREN ELMALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- MUHAMMET TAHA GÜNEŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

10- NAZIM SANGARE'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

11- İZZET FURKAN MALAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- UĞUR KAAN YILDIZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- KEREM KAYAARASI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- MÜKREMİN ARDA TÜRKÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- EGE ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- ALİ EMRE YANAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- FURKAN BEKLEVİÇ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- KEREM YUSUF SİRKECİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- CELİL YÜKSEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

20- BORAN BAŞKAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SALİH MALKOÇOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- ADİL DEMİRBAĞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

23- ALLASANE NDAO'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- BERKAN ASLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- ABDULSAMET BURAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- ALİ FİDAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- YÜCEL GÜROL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- BARIŞ TİMUR'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- HASAN AKSU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

30- ALPEREN SELVİ hakkında, bahis eylemi nedeniyle incelemenin ve idari tedbirin devamına,

31- OKTAY AYDİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- UĞUR ADEM GEZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- ARDA KEMAL GÜLMEZ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- BARTU KAYA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- ALBERK KOÇ'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- HASAN HÜSEYİN AKINAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- ATAKAN CANGÖZ'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ÜZEYİR ERGÜN'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- EREN KARADAĞ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

40- KADİR SEVEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

41- ARDA HİLMİ ŞENGÜL'ün, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

42- CENGİZ DEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

43- SELİMCAN TEMEL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

44- EMİRCAN ÇİÇEK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

45- YUSUF ERATA'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

46- BATUHAN İŞEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

47- HAKAN YEŞİL'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

48- TOLGA KALENDER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

49- ENSAR BİLİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

50- TEMEL ÇAKMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

51- MUSTAFA ALPTEKİN ÇAYLI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

52- İSMAİL KALBURCU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

53- ABDULSAMET KIRIM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

54- ORKUN ÖZDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

55- ABDURRAHMAN ÜRESİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

56- EMİRHAN BALARISI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

57- EMRE KAPLAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

58- YUSUF SAİTOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

59- ALPER BURAK DUMAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

60- BERKAN MAHMUT KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

61- MURAT CEM AKPINAR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

62- CENGİZHAN BAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

63- MERT ÖNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

64- MUHAMMED FURKAN ÖZHAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

65- İLKAN SEVER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

66- HÜSAMETTİN YENER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

67- OSMAN ERTUĞRUL ÇETİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

68- YUNUS EMRE GEDİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

69- ENES İŞİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

70- MUHAMMED ARDA KAHVECİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

71- MUHAMMED BİRKAN TETİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

72- FARUK CAN GENÇ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

73- MUSTAFA TAŞDEMİR'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

74- ABDULLAH DIJLAN AYDIN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

75- KEREM KABADAYI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

76- YUSUF ALİ ÖZER'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

77- ENVER AZMİ SARIALİOĞLU'nun, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

78- FATİH TULTAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

79- ALİ ŞAHİN YILMAZ'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

80- BARTU GÖÇMEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına

81- FIRAT İNAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

82- SAMET KARABATAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

83- KADİR KAAN YURDAKUL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 9 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

84- MEHMET ALBAYRAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

85- AHMET ABDULLAH ÇAKMAK'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

86- MERT ÇELİK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

87- ÇAĞLAYAN MENDERES'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

88- ALİ ŞAŞAL VURAL'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 12 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

89- ABDURRAHMAN BAYRAM'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

90- ÖMER BERİŞ'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

91- YUNUS EMRE TEKOĞUL'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

92- ARDA TÜRKEN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

93- BURAK ASAN'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

94- ERHAN ÇELENK'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

95- SELİM DİLLİ'nin, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

96- MESUT CAN TUNALI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

97- ALİ AYTEMUR'un, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

98- BERŞAN YAVUZAY'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

99- ENGİN KADİR GICIR'ın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 3 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

100- AHMET EMİN KESKİN'in, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

101- EDİS KÖKSALDI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

102- MUHAMMET ALİ ÖZBASKICI'nın, bahis eylemi nedeniyle FDT'nin 57/2. maddesi uyarınca takdiren 6 AY HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ı resmi törenle karşıladı

Kriz beklentilerini boşa düşüren ziyaret! Resmi törenle karşılandı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
İmamoğlu açtıkça kapatılıyor! İki sosyal medya hesabına erişim engeli

Savcılıktan İmamoğlu kararı! Yüksek takipçili 2 hesabın fişi çekildi
Bahis oynayan futbolcuların kariyerleri biter mi?

Bahis oynayan futbolcuların kariyerleri biter mi?
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Muazzez Abacı'nın mal varlığı belli oldu

Muazzez Abacı'nın mal varlığı ve mirasçısı belli oldu
MHP'li Saffet Sancaklı'dan yeni operasyon sinyali: Başka şeyler de çıkacak

MHP'li vekilden yeni operasyon sinyali: Önümüzdeki günlerde...
Mütalaa açıklandı! Fenerbahçeli 2 futbolcu dahil toplam 5 sanığa hapis istemi

Savcı, Fenerbahçe'nin iki yıldızına hapis cezası istedi
Filenin Sultanları, İslami Dayanışma Oyunları'nda üst üste ikinci kez şampiyon

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez şampiyon
11. Yarı Paketi'nde dikkat çeken detay! 18 yaş altı suçlular için komisyon kurulacak

Yeni düzenleme yolda! O suçlular için özel komisyon kurulacak
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Somer Sivrioğlu yeni bir aşka yelken açtı

Ünlü şef yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak

2026 yılında emeklilik hesabı altüst olacak
Ölü bulunan anne Huriye Helvacı neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor

Anne neden çıplaktı? Ekipler tek ihtimal üzerinde duruyor
Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu

Türkiye 20 şehidine ağlarken belediye başkanı halaya durdu
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Bahis cezası alan Eren Elmalı'nın forma giyemeyeceği dev maçlar belli oldu

Bahis cezası alan Eren'in kaçıracağı dev maçlar
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Kaldırımda yürüyen kadını darbedip, kesici aletle yaraladı

Kaldırımda yürüyen kadın kabusu yaşadı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.