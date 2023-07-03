Aziz Yıldırım: Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyeti ortadan kaldırmaktı amaç

"Fenerbahçe'ye çattıkları için pişman oldular""Manevi haklarımızı kimse ödeyemez ama maddi haklarımızı öderler"Emrah Tünay: Türk spor ve siyasi tarihe düşen kara bir lekedirYasemin Merçil: Bu yük de değil, karanlık bir düşünceydiİlhan Ekşioğlu: Bu direniş sadece haklılığımızı ortaya...