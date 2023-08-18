Aydın'da havadan trafik denetimi: 6 araç sürücüsüne 18 bin 639 TL ceza

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde 6 araç sürücüsüne 18 bin 639 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde ayrıca emniyet kemerinin kullanımıyla ilgili bilgilendirme faaliyeti de yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde gerçekleştirilen havadan trafik denetiminde 6 araç sürücüsüne 18 bin 639 TL cezai işlem uygulandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Hıdırbeyli Mahallesi ormanlık alan ve Germencik İzmir Aydın Devlet yolu Jandarma yol kontrol noktasında Cyrocopter ile Havadan Trafik Denetimi yapıldı.

Yapılan denetimde 106 araç kontrol edilirken, 6 araç sürücüsüne, 18 bin 639 TL cezai işlem uygulandı. Denetimde 1 araç yakalanırken, 1 araç trafikten men edildi. Yol kullanıcılarına emniyet kemerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirme faaliyeti de gerçekleştirildi. - AYDIN