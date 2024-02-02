Aydın Büyükşehir Belediyespor, Ukraynalı smaçör Valeriia Nudha ile sözleşme imzaladı

AYDIN,

SULTANLAR Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Bolu Belediyespor'dan Ukraynalı smaçör Valeriia Nudha ile sözleşme imzaladı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezona Bolu Belediyespor'da başlayan 2002 doğumlu Valeriia Nudha ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Smaçör pozisyonunda oynayan başarılı sporcu Valeria Nudha'ya kulübümüze hoş geldin diyor, transferde yardımlarını esirgemeyen Bolu Belediyespor'a teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.